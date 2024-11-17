Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 344 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ

Tư vấn bảo hiểm

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Giúp khách hàng nhận ra nhu cầu về Bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Chia sẻ lợi ích của Bảo hiểm nhân thọ

Đồng hành, phục vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty để khai thác bán thêm

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên đủ 21 tuổi trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp)

Thời gian linh động, bán thời gian, không cần tới văn phòng liên tục

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sale tài chính, bán hàng, marketing

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng dấu mộc, báo cáo thực tập đối với sinh viên thực tập

Thu nhập gồm: Hoa hồng + Thưởng quý + Thưởng thi đua khác

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng ngay từ đầu, dựa trên năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia học hỏi các hoạt động Teambuilding, Workshop, Hội thảo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin