Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Tư vấn bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 344 Nguyễn Phước Lan, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ
Giúp khách hàng nhận ra nhu cầu về Bảo hiểm nhân thọ
Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Chia sẻ lợi ích của Bảo hiểm nhân thọ
Đồng hành, phục vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Chăm sóc khách hàng sẵn có của công ty để khai thác bán thêm
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đủ 21 tuổi trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp)
(chấp nhận sinh viên đang chờ bằng hoặc sắp tốt nghiệp)
Thời gian linh động, bán thời gian, không cần tới văn phòng liên tục
Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sale tài chính, bán hàng, marketing

Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng dấu mộc, báo cáo thực tập đối với sinh viên thực tập
Thu nhập gồm: Hoa hồng + Thưởng quý + Thưởng thi đua khác
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng ngay từ đầu, dựa trên năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia học hỏi các hoạt động Teambuilding, Workshop, Hội thảo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LÝ BẢO HIỂM PHONG GIA VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 344 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

