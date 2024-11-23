Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng
Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng
Tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ cũng như về kiến thức về sản phẩm
Hỗ trợ thiết lập cuộc hẹn với khách hàng.
Hỗ trợ chốt ký kết hợp đồng.
Chăm sóc Khách hàng.
Thực hiện công tác báo cáo công việc, doanh số theo ngày/tuần/tháng đến quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi: đang là sinh viên của các trườn CĐ/ĐH
Chăm chỉ, hòa đồng và ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt
Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung
Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng và cơ hội thăng tiến cho nhân viên
Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
