Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco Building 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng

Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng

Tham gia các buổi đào tạo nghiệp vụ cũng như về kiến thức về sản phẩm

Hỗ trợ thiết lập cuộc hẹn với khách hàng.

Hỗ trợ chốt ký kết hợp đồng.

Chăm sóc Khách hàng.

Thực hiện công tác báo cáo công việc, doanh số theo ngày/tuần/tháng đến quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi: đang là sinh viên của các trườn CĐ/ĐH

Chăm chỉ, hòa đồng và ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt

Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung

Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng và cơ hội thăng tiến cho nhân viên

Trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin