Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
- Điện Biên
Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng của Team
- Chịu trách nhiệm trong việc phát triển, tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nhân sự để đảm bảo mục tiêu đã đề ra.
- Chịu trách nhiệm về KPI doanh số với BGĐ.
- Tư vấn, tham mưu Ban lãnh đạo xây dựng quy trình kinh doanh, xây dựng chính sách bán hàng.
- Nghiên cứu đề xuất, triển khai thực hiện các chính sách nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh, chịu trách nhiệm kiểm soát, tổ chức, điều hành các hoạt động kinh doanh.
- Chủ trì công tác nghiên cứu thị trường
- Phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ theo tháng, quý, năm
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Lương THỎA THUẬN + thưởng doanh số.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo quy định của Pháp luật.
- Được xét duyệt tăng lương định kỳ hàng quý & lương tháng 13 theo kết quả công việc.
- Được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân
Yêu Cầu Công Việc
- Nam từ 26 đến 45 tuổi.
- Có kinh nghiệm ngành hàng nước, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành bia.
- Có kinh nghiệm phát triển kênh bán hàng.
- Ưu tiên ứng viên có từ 02 năm kinh nghiệm nắm giữ vị trí tuyển dụng.
- Có khả năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng.
- Khả năng độc lập/ tự chủ xây dựng đội ngũ sale. Có kỹ năng dẫn dắt, đào tạo và kết nối đến
nhân viên Sale....
- Yêu cầu hồ sơ: CV + hồ sơ phô tô
Quyền Lợi Khác
Được đi du lịch
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
