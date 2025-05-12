Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 521 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

Trách nhiệm công việc liên quan đến kinh doanh (Sales): 80%

1. Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Phối hợp trong việc tổ chức các sự kiện, hoạt động thu hút khách hàng.

Trực tiếp gọi điện đến khách hàng để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm dịch vụ.

2. Tư vấn & bán hàng

Chuẩn bị đầy đủ các công cụ theo quy định để giới thiệu và tư vấn khách hàng.

Thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình tư vấn bán hàng của Yola

Hướng dẫn khách hàng các thủ tục đăng ký, thực hiện các thủ tục thanh toán, áp dụng đúng chính sách ưu đãi và xuất hóa đơn theo đúng quy định.

Thu thập và ghi nhận đầy đủ thông tin khách hàng trên hệ thống.

Theo sát tình hình doanh thu bán hàng để đảm bảo đạt doanh thu và KPI được giao

3. Tổ chức thực hiện, quản lý doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của trung tâm

Triển khai kế hoạch/chỉ tiêu doanh số và phân bổ doanh số theo ngày, tuần, tháng dựa trên chỉ tiêu doanh số công ty đã phân bổ cho trung tâm.

Tổ chức bán hàng đảm bảo thực hiện chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu KPI khác của trung tâm.

Tìm hiểu, nắm rõ thông tin thị trường khu vực, thị hiếu khách hàng.

Đề xuất những ý tưởng, giải pháp và chương trình khuyến mại phù hợp.

Đảm bảo nhân viên nắm rõ sản phẩm, tuân thủ quy định và quy trình tư vấn bán hàng.

Trách nhiệm công việc liên quan đến quản lý đội nhóm: 20%

Quản lý nhân sự và đào tạo nhân viên tư vấn tại trung tâm

Giám sát tác phong, thái độ giao tiếp của nhân viên.

Triển khai, giám sát, kiểm tra nhân viên thực hiện các quy trình – quy định – các thông báo của công ty.

Huấn luyện, đào tạo kiến thức và hướng dẫn kỹ năng bán hàng cho nhân viên trực thuộc.

Tổ chức họp định kỳ và đột xuất (khi cần thiết) với đội ngũ quản lý trực thuộc tại trung tâm.

Xây dựng tinh thần đồng đội, thực hành và triển khai các giá trị cốt lõi của công ty cho nhân viên.

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thuộc quyền.

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao Đẳng (trở lên). Ưu tiên Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tiếp thị

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm tư vấn bán hàng và trên 1 năm kinh nghiệm quản lý đối với vị trí Senior. Ưu tiên lĩnh vực giáo dục

Yêu thích kinh doanh, và tư duy dịch vụ (chăm sóc khách hàng) Khả năng giao tiếp/truyền đạt tốt, tự tin

Khả năng giới thiệu tư vấn sản phẩm dịch vụ qua điện thoại Khả năng phân tích nhận định thị trường

Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Khả năng lập kế hoạch, quản lý và dẫn dắt đội nhóm

Nhanh nhẹn hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm cao cấp và BH theo luật đầy đủ trên 100% lương

- Thưởng theo năng lực hàng tháng/quý

- 13 ngày phép năm + 01 ngày sinh nhật

- Phụ cấp ăn trưa + điện thoại + laptop

- Hỗ trợ đến 100% học phí các khóa học Tiếng Anh tại YOLA

- Công việc lâu dài, ổn định. Lộ trình thăng tiến rõ ràng và không giới hạn tùy theo khả năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

