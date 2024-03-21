Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 10 Tòa SUCED, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

  • Gọi điện giới thiệu về Chương trình Hội thảo thăm khám sức khỏe cho Công ty tổ chức
  • Gửi thư mời đến khách hàng tham dự chương trình
  • Đón tiếp Khách hàng tại Chương trình

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm được đào tạo,...
  • Có tinh thần tích cực, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

  • Linh hoạt thời gian làm việc, đăng ký thời gian làm theo lịch cá nhân
  • Chế độ phúc lợi theo luật lao động, chế độ nghỉ mát du lịch hàng năm, nghỉ lễ Tết,...
  • Tham gia các hoạt động hấp dẫn: Team Building, kickoff, hội thảo... và các hoạt động văn hóa thường niên của Văn phòng Dai-ichi
  • Hỗ trợ dấu mộc và số liệu cho sinh viên thực tập chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-ha-noi-cong-ty-bao-hiem-nhan-tho-dai-ichi-life-viet-nam-tuyen-dung-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-5-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-6-trie-u-den-10-trie-u-job202800
