Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: Số 26 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Nghiên cứu thị trường, định hướng xây dựng chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Quản lý, phát triển nguồn data khách hàng
- Xây dựng kế hoạch tiếp cận, gặp gỡ, thảo luận với khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực Marketing
- Chốt hợp đồng với các Khách hàng có nhu cầu Marketing theo tháng, chiến dịch Marketing quảng cáo, PR, báo chí
- Lên hợp đồng, kế hoạch Marketing tháng theo mẫu có sẵn
- Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân
- Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp trên
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến trong công việc
- Có kinh nghiệm là vị trí làm việc với khách hàng tại các đơn vị doanh nghiệp
- Có khả năng chịu áp lực công việc
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty để hoàn thiện công tác Marketing cho đối tác
- Có kinh nghiệm trong ngành truyền thông, marketing hoặc báo chí là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường agency năng động, trẻ trung
- Du lịch 1 lần/ năm
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động hiện hành và các chế độ phúc lợi của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
