Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Các Huyện trên địa bàn, Hương Khê, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kéo dây đường truyền Internet, Mạng cáp quang, , đảm bảo chất lượng mạng lưới.

Quản lý chất lượng mạng dịch vụ Internet và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.

Chăm sóc khôi phục khách hàng ,thu hồi thiết bị đầu cuối.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,.....)

Giới tính: Nam

Có trách nhiệm với công việc, nhiệt tình chịu khó

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company

