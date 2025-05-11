Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: Các Huyện trên địa bàn, Hương Khê, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Kéo dây đường truyền Internet, Mạng cáp quang, , đảm bảo chất lượng mạng lưới.
Quản lý chất lượng mạng dịch vụ Internet và xử lý phản ánh khách hàng trên địa bàn.
Chăm sóc khôi phục khách hàng ,thu hồi thiết bị đầu cuối.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện tử – Viễn thông, CNTT, Kỹ thuật, Điện, Tự động hoá,.....)
Giới tính: Nam
Có trách nhiệm với công việc, nhiệt tình chịu khó
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể cao hơn tuỳ vào hiệu quả và chất lượng công việc)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
