Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CABINETMASTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CABINETMASTER
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 401 Tô Ngọc Vân, KP1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Từ 7 Triệu
– Mô tả công việc:
- Telesales cho khách hàng với mục tiêu tư vấn, giới thiệu cho khách hàng những sản phẩm mà khách hàng yêu cầu.
- Dẫn khách hàng tham quan các sản phẩm tại xưởng, đồng thời tư vấn trực tiếp cho khách hàng, giúp họ có những lựa chọn thích hợp.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hợp đồng và thanh toán.
- Duy trì hoạt động với các khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn theo yêu cầu và nguyện vọng của khách hàng.
- Thu thập thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu cho phòng kinh doanh.
- Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu sản phẩm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý phân công
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam (Tuổi từ 21 – 35) Trình độ Trung Cấp trở lên, không giới hạn ngành nghề.
- Có kinh nghiệm bán hàng
- Trung thực, thái độ và tư duy tích cực, vui vẻ hoà đồng.
- Hoạt bát, biết cách triển khai công việc, yêu thích công việc bán hàng không ngại khó khăn.
- Giọng nói chuẩn, có khả năng giao tiếp (lợi thế hơn nếu có ngoại ngữ)
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
- Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.
- Biết lắng nghe và tiếp thu những phản hồi từ khách hàng
Tại CABINETMASTER Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng một mức thu nhập xứng đáng với năng lực của bản thân
- Có BHXH,BHYT,BHTN
- Phụ cấp cơm trưa, đi lại, điện thoại…
- Có thưởng tháng 13,14. Thưởng lễ, tết
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, sáng tạo
- Được đào tạo kỹ năng mềm, cùng kiến thức chuyên môn
- Được tham gia Team building, Year End Party hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CABINETMASTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
