Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60 đường số 1, Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
▪︎ Xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng mini ERP, MES, SCADA cho các đối tác nước ngoài, trong nước
▪︎ Nghiên cứu và lập trình phần mềm theo bảng phân tích, mô tả hệ thống được phê duyệt từ (khách hàng, cấp trên).
▪︎ Xây dựng ý tưởng thiết kế giao diện chức năng, module và thuật toán cho phần mềm.
▪︎ Lập phương án và giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai dự án.
▪︎ Lên kế hoạch đảm bảo tiến độ công việc cho từng thành viên trong team.
▪︎ Thực hiện chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm theo nhu cầu của khách hàng, của công ty
▪︎ Hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.
▪︎ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
▪︎ Chuyên ngành: IT Phần mềm, Phần mềm tự động hóa,...
▪︎ Am hiểu thiết kế kiến trúc phần mềm bằng UML
▪︎ Am hiểu, ưu tiên có kinh nghiệm triển khai ứng dụng phân tán, Cloud, API
▪︎ Khả năng lập trình chuyên sâu .Net: Web ASP.Net, Xamarin, Winform
▪︎ Tiếng Anh giao tiếp nghe, nói, đọc, viết trung bình trở lên là 1 lợi thế
▪︎ Có kinh nghiệm phân chia, giao việc dự án cho các lập trình viên khác là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
▪︎ Lương, thưởng xứng đáng
▪︎ Được tham gia BHYT, BHXH như luật quy định
▪︎ Thưởng lương tháng 13, du lịch hàng năm.... theo tình hình kinh doanh của công ty
▪︎ Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, cụ thể từng trường hợp;
▪︎ Được làm việc phát huy khả năng trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG
