Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ẤN TƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

▪︎ Xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng mini ERP, MES, SCADA cho các đối tác nước ngoài, trong nước

▪︎ Nghiên cứu và lập trình phần mềm theo bảng phân tích, mô tả hệ thống được phê duyệt từ (khách hàng, cấp trên).

▪︎ Xây dựng ý tưởng thiết kế giao diện chức năng, module và thuật toán cho phần mềm.

▪︎ Lập phương án và giải quyết các vấn đề phát sinh trong triển khai dự án.

▪︎ Lên kế hoạch đảm bảo tiến độ công việc cho từng thành viên trong team.

▪︎ Thực hiện chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm theo nhu cầu của khách hàng, của công ty

▪︎ Hướng dẫn, đào tạo và chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.