Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 769 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực tập chuyên sâu về SEO & Content
SEO & Content
Xây dựng chiến lược nội dung, viết bài chuẩn SEO cho website
Tối ưu hóa nội dung trên website để đạt hiệu suất cao trên Google
Hỗ trợ triển khai SEO Offpage, xây dựng Backlink
Làm việc trực tiếp với Leader SEO và các bộ phận liên quan
Leader SEO
Kinh doanh & Marketing Online
Thực hành bán hàng online
Quản trị phần mềm bán hàng KiotViet
Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác
Digital Marketing
Sáng tạo nội dung quảng cáo trên Facebook, YouTube, TikTok
Facebook, YouTube, TikTok

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối và mới ra trường từ các trường Cao đẳng, Đại học, ưu tiên các chuyên ngành: Marketing, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Báo chí & Truyền thông.
Đam mê với SEO, Content Marketing, Digital Marketing
Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, trách nhiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 Thì Được Hưởng Những Gì

Trong 3 tháng học và thực tập tại Nhà Phân Phối Điện Máy 769.
Nhận được bảng đánh giá thực tập sinh viên có dấu mộc đỏ.
Biết làm một website cho riêng mình để tự kinh doanh.
Am hiểu SEO Marketing theo phương pháp mới năm 2025 (cho website của mình hoặc làm việc trong lĩnh vực hot nhất hiện nay - làm SEO Google).
Biết tạo và xây dựng kênh video kiếm tiền.
Được học và thực tập những công cụ hỗ trợ Marketing Online.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769

HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 769 Xố Viết Nghệ Tĩnh phường 26 quận Bình Thạnh TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

