Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Shynh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ làm đẹp/Spa Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Shynh Group
- Hồ Chí Minh: 79 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1
Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
- Lên nội dung đăng bài, chăm sóc Fanpage Facebook và các trang mạng xã hội khác.
- Tham gia xây dựng chiến lược, định hướng nội dung, đóng góp ý tưởng sáng tạo.
- Hỗ trợ biên tập nội dung, kịch bản chương trình cho các buổi hội thảo, sự kiện của công ty.
- Viết bài PR, quảng cáo về thương hiệu, dịch vụ spa và thẩm mỹ.
- Kết hợp làm việc với các nhân viên khác trong phòng marketing như Design, Digital để đảm bảo tính chất công việc.
- Có kinh nghiệm làm social content: biết nắm bắt xu thế, những trào lưu đang thịnh hành, vận dụng và xây dựng nội dung cho các kênh xã hội trở nên phong phú, hấp dẫn người đọc.
- Báo cáo công việc theo kế hoạch và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thái độ vui vẻ, cởi mở.
- Sáng tạo, nắm bắt trend tốt.
- Kỹ năng viết lách tốt.
- Có kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, thẩm mỹ là lợi thế.
- Có kinh nghiệm social content, livestrem.
Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Shynh Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật,...
- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc.
- Chế độ BHXH, BHTN theo quy định nhà nước.
- Chính sách chiết khấu dành cho CBNV khi sử dụng dịch vụ của Tập Đoàn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Shynh Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
