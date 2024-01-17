Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Shynh Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

- Kết hợp làm việc với các nhân viên khác trong phòng marketing như Design, Digital để đảm bảo tính chất công việc.

- Hỗ trợ biên tập nội dung, kịch bản chương trình cho các buổi hội thảo, sự kiện của công ty.

- Lên nội dung đăng bài, chăm sóc Fanpage Facebook và các trang mạng xã hội khác.

- Có kinh nghiệm làm social content: biết nắm bắt xu thế, những trào lưu đang thịnh hành, vận dụng và xây dựng nội dung cho các kênh xã hội trở nên phong phú, hấp dẫn người đọc.

- Báo cáo công việc theo kế hoạch và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.