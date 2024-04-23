Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira
- Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
- Sắp xếp trưng bày sản phẩm
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Dọn dẹp, vệ sinh sau ca làm
- Thực hiện yêu cầu theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ 19 tuổi trở lên (Ưu tiên 2002 trở lên)
- Trình độ 12/12.
- Thái độ tốt, chịu khó, thân thiện.
- Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn và phương tiện đi lại
- Biết chụp hình, edit, decore là lợi thế
Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13, lễ Tết đầy đủ
- Du lịch, picnic, team building định kỳ hằng năm
- Tham gia hoạt động thể thao, thiện nguyện.
- Cơ hội thể hiện tài năng (đàn, hát, nhảy,..) khi tham gia sự kiện, chương trình gala, tiệc sinh nhật,...
- Môi trường năng động, trẻ tuổi, nhiều cơ hội phát triển
- Thời gian: Xoay ca linh hoạt
Giờ hành chính (đăng ký ca 4h hoặc ca 8h)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
