Tuyển Mỹ phẩm / Trang sức Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira
Ngày đăng tuyển: 23/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Mỹ phẩm / Trang sức

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mỹ phẩm / Trang sức Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira

Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Mỹ phẩm / Trang sức Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

- Sắp xếp trưng bày sản phẩm
- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Dọn dẹp, vệ sinh sau ca làm
- Thực hiện yêu cầu theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đủ 19 tuổi trở lên (Ưu tiên 2002 trở lên)
- Trình độ 12/12.
- Thái độ tốt, chịu khó, thân thiện.
- Ưu tiên có ngoại hình ưa nhìn và phương tiện đi lại
- Biết chụp hình, edit, decore là lợi thế

Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13, lễ Tết đầy đủ

- Du lịch, picnic, team building định kỳ hằng năm

- Tham gia hoạt động thể thao, thiện nguyện.

- Cơ hội thể hiện tài năng (đàn, hát, nhảy,..) khi tham gia sự kiện, chương trình gala, tiệc sinh nhật,...

- Môi trường năng động, trẻ tuổi, nhiều cơ hội phát triển

- Thời gian: Xoay ca linh hoạt

Giờ hành chính (đăng ký ca 4h hoặc ca 8h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

