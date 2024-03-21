Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường và phân phối hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống khách hàng phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc cùng với sự tin tưởng hợp tác của các Đại Lý/ Showroom

Hiện đang tìm kiếm ứng viên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Phân phối (Account Manager) với các nhiệm vụ chính:

Phụ trách kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, gội xả

Xây dựng mối quan hệ và khai thác danh sách khách hàng hiện có (HCM)

Phát triển các khách hàng mới trong kênh bán hàng (Đại lý bán buôn bán lẻ/ Chuỗi cửa hàng/ Nhà phân phối)

Xây dựng kế hoạch nhập hàng, xây dựng kế hoạch doanh số, xuất bán hàng, tính chiết khấu,...

Thực hiện các công việc hỗ trợ sau bán hàng cho khách hàng

Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị phần...

Theo dõi và giải quyết tình hình công nợ của khách hàng phụ trách

Báo cáo bán hàng, công việc từng tuần, tháng, quí

Thực hiện các công việc khác trong bộ phận

Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h40 - 17h30)