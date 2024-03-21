Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Mộc Trà Beauty
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Là công ty cung cấp dịch vụ phát triển thị trường và phân phối hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại công ty có hệ thống khách hàng phân phối với 16.000 đại lý trên toàn quốc cùng với sự tin tưởng hợp tác của các Đại Lý/ Showroom
Hiện đang tìm kiếm ứng viên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Phân phối (Account Manager) với các nhiệm vụ chính:
- Phụ trách kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, gội xả
- Xây dựng mối quan hệ và khai thác danh sách khách hàng hiện có (HCM)
- Phát triển các khách hàng mới trong kênh bán hàng (Đại lý bán buôn bán lẻ/ Chuỗi cửa hàng/ Nhà phân phối)
- Xây dựng kế hoạch nhập hàng, xây dựng kế hoạch doanh số, xuất bán hàng, tính chiết khấu,...
- Thực hiện các công việc hỗ trợ sau bán hàng cho khách hàng
- Nghiên cứu thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị phần...
- Theo dõi và giải quyết tình hình công nợ của khách hàng phụ trách
- Báo cáo bán hàng, công việc từng tuần, tháng, quí
- Thực hiện các công việc khác trong bộ phận
- Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h40 - 17h30)
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên
- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng hoặc kinh doanh B2B
- Kỹ năng tin học cơ bản (MS Office)
- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và trình bày thuyết phục
- Kỹ năng xử lý tình huống khách hàng tốt
- Kỹ năng thương lượng đàm phán tốt
- Chịu áp lực công việc tốt
- Xử lý công việc nhanh nhẹn và chủ động
- Chính trực, nhiệt huyết và kiên trì
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường trẻ, có cơ hội đề xuất, phát triển ý tưởng & thăng tiến cao, xét tăng lương theo năng lực
- Thu nhập = Lương cứng + Hoa hồng + phụ cấp (Lương cứng 5tr – 7tr tùy mức level) (Lương cứng tính theo số công đi làm trong tháng, tổng thu nhập trung bình từ 8 -20tr)
- Các chính sách khác theo quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học tập, phát triển, và được hưởng đãi ngộ phù hợp với năng lực
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn
- Du lịch công ty hàng năm, teabreak hàng tuần, tổ chức các chương trình sinh nhật tập thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI