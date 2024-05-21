Tuyển Bất động sản/Xây dựng Thanh Vân Land làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Thanh Vân Land
- Khánh Hòa: STH46C.02 đường 5B, KĐT Lê Hồng Phong II, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng mua bán dự án, nhà phố, căn hộ
- Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với khách hàng.
- Tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trước, trong và sau bán hàng.
- Nắm bắt, hiểu rõ các quy định, quy trình xử lý nghiệp vụ bán hàng của Công ty
- Hỗ trợ khách hàng trong các chuyến đi khảo sát thị trường Nha Trang
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng xây dựng ý tưởng sáng tạo thêm trong công việc.
- Chủ động, có tính kỷ luật & trách nhiệm với công việc được giao.
- Có am hiểu về thị trường BĐS, linh hoạt cập nhật những nền tảng công nghệ mới.
- Có kinh nghiệm phân tích về quỹ hàng và khách hàng là 1 lợi thế.
Tại Thanh Vân Land Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng 1-5% tùy theo giao dịch đã hoàn thành
- Thưởng doanh số và năng suất theo quy chế của công ty.
- Được đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức cho công việc.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đến các vị trí quản lý cao cấp.
- Được có đội ngũ marketing hỗ trợ.
- Được hỗ trợ tư vấn khi có khách hàng
- Được tham gia các hoạt động khác của Công ty như thăm quan, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thanh Vân Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI