Tuyển Bất động sản/Xây dựng Thanh Vân Land làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

- Được hưởng 1-5% tùy theo giao dịch đã hoàn thành

- Thưởng doanh số và năng suất theo quy chế của công ty.

- Được đào tạo, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đến các vị trí quản lý cao cấp.

- Được có đội ngũ marketing hỗ trợ.

- Được hỗ trợ tư vấn khi có khách hàng

- Được tham gia các hoạt động khác của Công ty như thăm quan, du lịch