Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Tầng G

- Toà nhà Hồng Phúc, 42

- 48 Phạm Ngọc Thạch, P. Cái Khế, Ninh Kiều ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý Phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Phòng.
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh đảm bảo đúng kế hoạch được giao.
- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Phòng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số, chịu trách nhiệm trước GĐCN và Ban Lãnh đạo về kết quả, chỉ tiêu được giao.
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh, tri ân khách hàng để thực hiện các mục tiêu phát triển đơn vị, mở rộng quan hệ khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện các kỹ năng/kiến thức cho CBNV cấp dưới.
- Giám sát, đôn đốc và hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời NV cấp dưới thực hiện mục tiêu doanh số.
- Phát triển thị trường và mở rộng mối quan hệ khách hàng.
- Các công việc khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Trưởng phòng Phát Triển Kinh doanh theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, BĐS hoặc các khối ngành liên quan: Tối thiểu 02 năm.
- Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm tối thiểu 02 năm.
- Có khả năng lập kế hoạch, phát triển khách hàng và thị trường.
- Khả năng tuyển dụng, có mối quan hệ có thể xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm, truyền động lực và dẫn dắt đội nhóm. (Có đội ngũ sẵn là một lợi thế lớn).
- Uy tín, trách nhiệm, nghiêm túc, năng động và hướng đích.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận: Lương cơ bản + Lương kinh doanh theo năng lực.
- Thưởng thâm niên, thưởng kết quả kinh doanh tháng/quý/năm, thưởng quản lý/lãnh đạo xuất sắc.
- Thưởng hằng năm, thưởng lễ tết.
- Tăng lương định kỳ theo năng lực.
- Tham gia đầy đủ BHXH và các chế độ theo quy định của Bộ Luật lao động.
- Hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Việt.
- Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ, Gala/Teambuilding/Du lịch nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.
- Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, nhân văn cùng Công ty.
- Được hưởng nhiều phúc lợi khác dành cho cấp quản lý theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ GFDI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20 Toà Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, P.15

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

