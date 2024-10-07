Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án NOXH Cam Ranh, TP Cam Ranh

Quản lý, tổ chức triển khai thi công theo sự phân công của Chỉ huy trưởng

Lập biện pháp thi công & theo dõi tiến độ thi công chi tiết

Quản lý nhân công, vật tư và máy móc thiết bị trong phạm vi được giao.

Lập kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng thi công, ATLĐ & VSMT và PCCN

Chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ & chất lượng, ATLĐ & VSMT và PCCN.

Thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình

Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Xây dựng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tương đương ở các đơn vị Công ty tổng thầu (Chỉ huy phó trở lên)

Kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo; Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Khả năng đánh giá & kiểm soát tiến độ thi công;

Mức lương hấp dẫn

Được tham gia bảo hiểm theo quy định & hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn của TĐ Vingroup

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả có cơ hội thăng tiến

Ký hợp đồng lao động chính thức sau 2 tháng thử việc

