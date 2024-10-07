Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Mức lương
Đến 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dự án NOXH Cam Ranh, TP Cam Ranh
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Đến 40 Triệu
Quản lý, tổ chức triển khai thi công theo sự phân công của Chỉ huy trưởng
Lập biện pháp thi công & theo dõi tiến độ thi công chi tiết
Quản lý nhân công, vật tư và máy móc thiết bị trong phạm vi được giao.
Lập kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng thi công, ATLĐ & VSMT và PCCN
Chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ & chất lượng, ATLĐ & VSMT và PCCN.
Thực hiện thủ tục nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình
Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao
Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Xây dựng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tương đương ở các đơn vị Công ty tổng thầu (Chỉ huy phó trở lên)
Kỹ năng lập kế hoạch, tổng hợp, báo cáo; Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Khả năng đánh giá & kiểm soát tiến độ thi công;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn
Được tham gia bảo hiểm theo quy định & hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn của TĐ Vingroup
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả có cơ hội thăng tiến
Ký hợp đồng lao động chính thức sau 2 tháng thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
