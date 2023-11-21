Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty
- Sơn La
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao.
- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng.
- Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.
Làm việc tại thị trường ở các đại lí, nhà phân phối thuộc khu vực Sơn La
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
12 ngày phép
Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
Cơ hội được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty
