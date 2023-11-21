Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sơn La

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao.

- Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng.

- Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ quản lý trực tiếp.

Làm việc tại thị trường ở các đại lí, nhà phân phối thuộc khu vực Sơn La

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

12 ngày phép

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cơ hội được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Healthy Beauty

