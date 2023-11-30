Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sailun Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 9 Triệu

Kí túc xá nhân viên, chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần.

Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm.

Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty.

Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày.

Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm.

Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể.

Phát quà vào các dịp lễ tết.

Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại.

Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết, ký túc xá cho công nhân viên ở xa.

Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày.