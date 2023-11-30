Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sailun Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam
- Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Nhân viên đứng máy sản xuất
Một số vị trí phụ trợ trong quá trình sản xuất lốp xe
Nhân viên lái xe nâng( có chứng chỉ xe nâng)
Nhân viên bảo trì: cơ, điện
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 18 đến 45t
Giới tính: Nam
Có khả năng đi ca, biết đọc viết
Sức khỏe tốt, đáp ứng nhu cầu công việc
Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Kí túc xá nhân viên, chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần.
Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm.
Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty.
Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày.
Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm.
Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể.
Phát quà vào các dịp lễ tết.
Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại.
Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết, ký túc xá cho công nhân viên ở xa.
Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
