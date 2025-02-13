Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Tây Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
- Tây Ninh:
- Lô H1, Đội G1 thuộc Nông trường cao su Gò Dầu, Ấp Bến Mương, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội và các thủ tục liên quan.
Thực hiện công tác tuyển dụng: đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, tiếp nhận nhân sự mới.
Theo dõi, chấm công, tính lương, thưởng, các chế độ phúc lợi và báo cáo nhân sự định kỳ.
Quản lý công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý trang thiết bị, văn phòng phẩm.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ, đào tạo và các hoạt động gắn kết nhân viên.
Giải quyết các thủ tục hành chính, giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Hiểu biết về luật lao động, bảo hiểm, tiền lương và các quy định liên quan.
· Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm quản lý nhân sự.
· Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và xử lý tình huống tốt.
· Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm tốt.
· Giao tiếp tiếng trung HSK4
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
