Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Thị Xã Tây Ninh - Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Theo dõi, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản;

- Theo dõi chi phí đầu tư xây dựng cơ bản theo từng dự án, quyết toán vốn dự án theo quy định;

- Theo dõi, quản lý các hợp đồng kinh tế phát sinh;

- Thực hiện báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu

2. Mảng quản lý Tài sản:

- Theo dõi, kiểm tra công tác nhập xuất kho tại dự án và thực hiện các báo cáo theo quy định.

- Theo dõi, quản lý toàn bộ các tài sản, công cụ dụng cụ của Công ty;

- Tổ chức thực hiện các công tác kiểm kê. Xây dựng quy trình quản lý tài sản, nhập xuất tồn hàng hóa vật tư thiết bị;

- Thực hiện công tác quyết toán vật tư a cấp.

- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán trở lên;

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm;

- Ưu tiên ứng viên đã làm Kiểm toán hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH trong lĩnh vực xây dưng.

- Ưu tiên ứng viên thành thạo các phần mềm ERP (SAP);

- Tiếng Anh tốt và sử dụng tin học văn phòng thành thạo (word, excel, powerpoint…)

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, trung thực.

Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương HẤP DẪN - Thỏa thuận theo năng lực;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và Tập đoàn: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, hỗ trợ nhà ở, sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của Tập đoàn…

- Lương tháng 13, thưởng thành tích hàng năm theo năng lực, thưởng đột xuất. Điều chỉnh thu nhập định kỳ;

- Tham gia các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn;

- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Trời Tây Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin