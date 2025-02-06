Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company
- Tây Ninh: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...
- Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo và thoải mái.
- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và chốt sale.
- Được đào tạo nâng cao và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp., Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện bán các sản phẩm của Tập Đoàn Sơn Hà như Bồn Inox, Bồn Nhựa, Máy Năng Lượng mặt trời, Nghành Điện, Nước,..... và hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng khu vực được giao.
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty trên thị trường.
- Thu hồi công nợ theo quy định.
- Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng Gia dụng, Điện nước,Ống Inox, Thép, Xây dựng, Dự Án, Công nghiệp
Siêng năng, chăm chỉ, yêu thích công việc.
Trung thực, có khả năng làm việc độc lập, có ý chí vươn lên.
Kỹ năng đàm phán thương lượng
Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company
