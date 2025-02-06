Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, nghỉ mát hàng năm...

- Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo và thoải mái.

- Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và chốt sale.

- Được đào tạo nâng cao và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp., Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện bán các sản phẩm của Tập Đoàn Sơn Hà như Bồn Inox, Bồn Nhựa, Máy Năng Lượng mặt trời, Nghành Điện, Nước,..... và hoàn thành chỉ tiêu doanh số bán hàng khu vực được giao.
- Chăm sóc khách hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm của công ty trên thị trường.
- Thu hồi công nợ theo quy định.
- Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 26-40 , Nhanh nhẹn
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành hàng Gia dụng, Điện nước,Ống Inox, Thép, Xây dựng, Dự Án, Công nghiệp
Siêng năng, chăm chỉ, yêu thích công việc.
Trung thực, có khả năng làm việc độc lập, có ý chí vươn lên.
Kỹ năng đàm phán thương lượng

Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 292/5 Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM

