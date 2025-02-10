Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

* Loại Hợp Đồng : Toàn Thời Gian

* Mục tiêu công việc:

- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng số lượng học viên tham gia chương trình du học, thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Sản phẩm: Ngoại ngữ, du học và xuất khẩu lao động các thị trường Nhật, Úc, Mỹ, New, Đài Loan....

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đạt mục tiêu, bao gồm doanh thu, số lượng học viên tuyển sinh, và hiệu quả quan hệ đối tác.

- Hỗ trợ, chăm sóc các chi nhánh trong hệ thống nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và duy trì chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, phát triển quan hệ đối tác...

* Nhiệm Vụ :

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty. Đề xuất các chiến lược mở rộng thị trường mới.

- Giám sát, định hướng và hỗ trợ các Trưởng Phòng Kinh Doanh trong việc đạt được mục tiêu.Tổ chức các buổi họp định kỳ để cập nhật tiến độ và xử lý khó khăn.

- Thiết lập và duy trì quan hệ với đối tác, khách hàng quan trọng. Tham gia ký kết các hợp đồng quan trọng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

- Phân tích doanh thu, chi phí, và lợi nhuận để đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh. Báo cáo định kỳ cho Ban Giám Đốc.