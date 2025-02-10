Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định: Bình Định, Vietnam, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

* Loại Hợp Đồng : Toàn Thời Gian
* Loại Hợp Đồng
* Mục tiêu công việc:
* Mục tiêu công việc
- Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm tăng trưởng số lượng học viên tham gia chương trình du học, thực tập và làm việc tại Nhật Bản. Sản phẩm: Ngoại ngữ, du học và xuất khẩu lao động các thị trường Nhật, Úc, Mỹ, New, Đài Loan....
- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh đạt mục tiêu, bao gồm doanh thu, số lượng học viên tuyển sinh, và hiệu quả quan hệ đối tác.
- Hỗ trợ, chăm sóc các chi nhánh trong hệ thống nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và duy trì chất lượng dịch vụ.
- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, phát triển quan hệ đối tác...
* Nhiệm Vụ :
* Nhiệm Vụ
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty. Đề xuất các chiến lược mở rộng thị trường mới.
- Giám sát, định hướng và hỗ trợ các Trưởng Phòng Kinh Doanh trong việc đạt được mục tiêu.Tổ chức các buổi họp định kỳ để cập nhật tiến độ và xử lý khó khăn.
- Thiết lập và duy trì quan hệ với đối tác, khách hàng quan trọng. Tham gia ký kết các hợp đồng quan trọng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Phân tích doanh thu, chi phí, và lợi nhuận để đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh. Báo cáo định kỳ cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 100 Đường Số 49, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

