Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOA SEN làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Đường số 6, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Trảng Bàng

1. Arrange development sample including sample request / workmanship / request material / sample sending & photo.

2. Negotiate and clarify with Production PPC any related to the development stage and production issue.

3. Handle down assignments from superior

4. Key in and establish BOM for each style in the system.

1. Sắp xếp mẫu phát triển bao gồm yêu cầu mẫu / tay nghề / vật liệu yêu cầu / gửi mẫu và ảnh.

2. Đàm phán và làm rõ với Production PPC mọi vấn đề liên quan đến giai đoạn phát triển và vấn đề sản xuất.

3. Xử lý các công việc được phân công từ cấp trên.

4. Nhập và thiết lập BOM cho từng style trong hệ thống.

1. English or Chinese communication ability

2. Priority for Garment experience (no experience, training will be provided)

3. May overtime based on the job situation

1. Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành may (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

3. Có thể tăng ca theo nhu cầu công việc

Làm việc tại: Đường số 6, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng, Xã An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh (Có hỗ trợ KTX cho nhân viên)

1. Social Insurance / medical insurance / unemployeement issurance

2. Attendance Bonus

3. Living allowance

4. Medical check up yearly

5. Childcare allowance (3-5% Basis salary)

6. Female period allowance

7. Seniority allowance

8. End-year bonus

9. Factory Birthday Gift: Cake and 1 day salary

10. Uniform provided

11. Union gift: Birthday gift / festival girfts

1. Được tham gia bảo hiểm xã hội / bảo hiểm y tế / bảo hiểm thất nghiệp

2. Tiền thường chuyên cần

3. Hỗ trợ đời sống

4. Khám sức khỏe định kỳ

5. Phụ cấp con nhỏ (3 - 5% lương cơ bản)

6. Phụ cấp tiền hành kinh cho phụ nữ

7. Phụ cấp thâm niên

8. Tiền thưởng cuối năm

9. Quà sinh nhật từ công ty: bánh kem sinh nhật và 1 ngày lương

10. Cung cấp đồng phục

11. Quà từ công đoàn: Quà dịp lễ tết, quà sinh nhật

Lương thỏa thuận: Trên mức trung bình của thị trường

Chế độ phúc lợi toàn diện-Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng năm

Cung cấp bữa ăn (Bữa trưa)

