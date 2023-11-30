Tuyển Hành chính Công ty TNHH Sailun Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 14 Triệu

Công ty TNHH Sailun Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 14 Triệu

- Quản lý nhóm tuyển dụng.
- Giám sát các thành viên trong nhóm trong các quy trình tuyển dụng từ nhận yêu cầu nhân sự từ các bộ phận, đăng tuyển và hẹn ứng viên đến tham dự phỏng vấn.
- Nghiên cứu, đề xuất quy trình tuyển dụng phù hợp và hiệu quả.
- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của nhóm trong việc tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hoá hiệu suất của nhân viên.
-Một số công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ
Ngoại ngữ: tốt Tiếng Trung (ưu tiên) hoặc Tiếng Anh
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm trong những lĩnh vực có liên quan (ít nhất từ 2 năm)
Chủ động trong công việc, có chí cầu tiến, logic trong công việc
Ưu tiên khu vực Tây Ninh

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (thấp nhất từ 14 triệu/tháng)

- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm (lương tháng 13).

- Phát bánh sinh nhật vào ngày sinh, tổ chức party sinh nhật tập thể.

- Phát quà tết trung thu, tết âm lịch.

- Tổ chức tiệc tất niên, rút thăm trúng thưởng và tổ chức đi tham quan cắm trại dã ngoại

- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết cho công nhân viên ở xa.

- Cấp phát đồ dùng lao động 3 tháng / lần, gồm: xà bông, khăn mặt, bao tay, giày v.v...

- Cấp phát đồ đồng phục 2 bộ / năm.

- Có ký túc xá miễn phí cho nhân viên ở xa. 4 người 1 phòng, trang bị máy lạnh.

- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty.

- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày

- Thời gian làm việc: 7h30 – 17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Công ty TNHH Sailun Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Đường D11, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

