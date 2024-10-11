Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Xây dựng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Miền Nam

- Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai công tác thi công trực tiếp tại công trường.
- Quản lý trực tiếp các thành viên từ Chỉ huy phó trở xuống để hoàn thành nhiệm vụ chung.
- Quản lý nguồn vật lực gồm vật tư, máy móc thiết bị.
- Quản lý nguồn tài lực.
- Tổ chức, giám sát “tiến độ, khối lượng, chất lượng” hoạt động thi công tại công trường.
- Công tác An toàn, an ninh vệ sinh lao động.
- Cam kết thực hiện Chính sách chất lượng Công ty, đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng.
- Các công tác khác theo sự phân công của QLDA hoặc Ban TGĐ.
Làm việc tại công trường các tỉnh miền Nam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, giao thông, cầu đường. Ưu tiên chuyên ngành giao thông và có chứng chỉ hành nghề còn giá trị. Trình độ chuyên môn khá, kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính chuyên ngành tốt
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương và làm mảng hạ tầng, đứng Chỉ Huy trưởng ít nhất 03 công trình với vai trò tổng thầu với quy mô tối thiểu 100 tỷ.
- Kỹ năng quan hệ tốt với Chủ Đầu tư, Tư vấn, khách hàng nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Kỹ năng lập được các kế hoạch ở tầm dự án; Kỹ năng giao mục tiêu cho các thành viên từ các kế hoạch đề ra; Kỹ năng đánh giá năng lực cũng như mức độ hoàn thành của các thành viên trong BCH; Kỹ năng huy động điều phối được các nguồn lực; Kỹ năng báo cáo công việc tốt; Kỹ năng lập tiến độ tổng thể của dự án dựa trên các nguồn lực của Công ty; Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm tốt, tạo ảnh hưởng lên tập thể; Kỹ năng phán đoán lường trước các vấn đề tại dự án và đưa ra được các giải pháp để giải quyết vấn đề.
- Có kiến thức về hạ tầng/ kết cấu/ điện nước
- Phẩm chất: Trách nhiệm cao, tinh thần làm việc mạnh mẽ quyết liệt, tôn trọng lợi ích của tập thể/ tổ chức.
- Trực tiếp làm việc và ở lại công trình xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, cơm tối, xăng xe, lưu trú, đồng phục, đào tạo, ...
BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, 14, ... và dịp lễ trong năm theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 24-24A Đường số 6, khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

