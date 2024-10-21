Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Bình Dương ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Vận hành hệ thống xử lý nước thải:

Theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ pH, độ màu,..trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học, hóa chất sử dụng, bùn ép. Kiểm tra máy móc thiết bị. Báo cáo công việc mỗi ngày.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên các chuyên ngành về Môi trường, Xử lý nước thải,.... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (bằng cấp có thể bổ sung sau). Làm việc tại Bình Dương hoặc Tây Ninh Có tính tự giác, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng 100% chế độ BHXH – BHYT – BHTN; BHTN 24/24; ... Thưởng các ngày Lễ trong năm, Thưởng Tết, Lương tháng 13, tháng 14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty), Cấp phát sữa, mì tôm, cà phê... theo tháng, Hỗ trợ chỗ ở/ cơm trưa theo công trình, Môi trường làm việc trẻ, Sếp tâm lý, ... Được đào tạo, phát triển bản thân, Khám sức khỏe định kỳ/ du lịch nghỉ mát hàng năm, Quà sinh nhật, Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành

