Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Tây Ninh
- Bình Dương ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Vận hành hệ thống xử lý nước thải:
Theo dõi lưu lượng nước, chất lượng nước thải, độ pH, độ màu,..trong các bể điều hòa, hóa lý, sinh học, hóa chất sử dụng, bùn ép. Kiểm tra máy móc thiết bị. Báo cáo công việc mỗi ngày.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên các chuyên ngành về Môi trường, Xử lý nước thải,.... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (bằng cấp có thể bổ sung sau). Làm việc tại Bình Dương hoặc Tây Ninh Có tính tự giác, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên các chuyên ngành về Môi trường, Xử lý nước thải,....
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (bằng cấp có thể bổ sung sau).
Làm việc tại Bình Dương hoặc Tây Ninh
Có tính tự giác, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng 100% chế độ BHXH – BHYT – BHTN; BHTN 24/24; ... Thưởng các ngày Lễ trong năm, Thưởng Tết, Lương tháng 13, tháng 14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty), Cấp phát sữa, mì tôm, cà phê... theo tháng, Hỗ trợ chỗ ở/ cơm trưa theo công trình, Môi trường làm việc trẻ, Sếp tâm lý, ... Được đào tạo, phát triển bản thân, Khám sức khỏe định kỳ/ du lịch nghỉ mát hàng năm, Quà sinh nhật, Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Hưởng 100% chế độ BHXH – BHYT – BHTN; BHTN 24/24; ...
Thưởng các ngày Lễ trong năm, Thưởng Tết, Lương tháng 13, tháng 14 (tùy vào hoạt động kinh doanh của công ty),
Cấp phát sữa, mì tôm, cà phê... theo tháng,
Hỗ trợ chỗ ở/ cơm trưa theo công trình,
Môi trường làm việc trẻ, Sếp tâm lý, ...
Được đào tạo, phát triển bản thân,
Khám sức khỏe định kỳ/ du lịch nghỉ mát hàng năm,
Quà sinh nhật, Chế độ Hiếu/ hỉ, ốm đau thai sản và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
