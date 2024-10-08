Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 60 Triệu

Mức lương 25 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai - Bình Dương ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 60 Triệu

Quản lý đội nhóm và chịu trách nhiệm về KPI doanh số Lên kế hoạch công tác và làm việc tháng/quý/năm Báo cáo tình hình doanh số kinh doanh đang phụ trách cũng như kết quả thực hiện kế hoạch Các công việc khác cũng như yêu cầu báo cáo từ GĐKD Khu vực: Miền Đông (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu)

Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có kinh nghiệm 3 năm TDV và trên 1 năm QLBH (hoặc tương đương) ngành Dược Có thể đi công tác từ 18 đến 20 ngày Sử dụng tốt Microsoft Office (đặc biệt là Excel) Chịu khó, kiên trì, quyết tâm

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 15 triệu+ % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 25 triệu đến 60 triệu +++ Tham gia BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định Thưởng lễ tết theo quy định nhà nước Thưởng các ngày Lễ, Tết,... Quà tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền. Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.