Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 60 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
- Đồng Nai:
- Bà Rịa
- Vũng Tàu
- Đồng Nai
- Bình Dương ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 25 - 60 Triệu
Quản lý đội nhóm và chịu trách nhiệm về KPI doanh số
Lên kế hoạch công tác và làm việc tháng/quý/năm
Báo cáo tình hình doanh số kinh doanh đang phụ trách cũng như kết quả thực hiện kế hoạch
Các công việc khác cũng như yêu cầu báo cáo từ GĐKD
Khu vực: Miền Đông (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu)
Quản lý đội nhóm và chịu trách nhiệm về KPI doanh số
Lên kế hoạch công tác và làm việc tháng/quý/năm
Báo cáo tình hình doanh số kinh doanh đang phụ trách cũng như kết quả thực hiện kế hoạch
Các công việc khác cũng như yêu cầu báo cáo từ GĐKD
Khu vực: Miền Đông (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu)
Với Mức Lương 25 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kinh nghiệm 3 năm TDV và trên 1 năm QLBH (hoặc tương đương) ngành Dược
Có thể đi công tác từ 18 đến 20 ngày
Sử dụng tốt Microsoft Office (đặc biệt là Excel)
Chịu khó, kiên trì, quyết tâm
Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB 15 triệu+ % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 25 triệu đến 60 triệu +++
Tham gia BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày Lễ, Tết,...
Quà tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.
Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI