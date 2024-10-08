Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Lô 37

- 1...41

- 20a, đường D11, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Gò Dầu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập BCTC , Hợp nhất báo cáo tài chính đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, các chuẩn mực kế toán, kịp thời, chính xác.
2. Giải trình báo cáo tài chính, báo cáo KQHĐKD cho Ban giám đốc.
3. Nắm rõ về luật thuế, kế toán, cập nhật thông tin, tránh rủi ro từ thuế.
4. Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, khai báo thuế, quyết toán thuế, thanh tra thuế... các hoạt động về kế toán của công ty; kê khai thuế cá nhân...
5. Một số công việc khác do cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ (ưu tiên Nam)
2. Độ tuổi: 30-40 tuổi
3. Trình độ học vấn:
+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành liên quan đến kế toán tài chính, có Chứng chỉ kế toán trưởng.
+ Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam, lập và phân tích báo cáo tài chính. Nắm vững luật thuế Việt Nam và tham gia vào thanh tra của cơ quan thuế
4. Kinh nghiệm làm việc: Có trên 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng Công ty sản xuất
5. Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh trong công việc
6. Công cụ: Có khả năng sử dụng thành thạo Excel và các chức năng khác nhau (ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán SAP)
7. Các yếu tố khác
+ Khả năng làm việc độc lập và khả năng phân tích tài chính
+ Khả năng học hỏi tốt
+ Làm việc tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực
+ Kỹ năng giao tiếp tốt và tinh thần đồng đội.
+ Có khả năng công tác trong và ngoài nước

Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Kí túc xá nhân viên (trang bị máy lạnh, nệm, tủ lạnh)
- Chuyến xe về TP.HCM vào cuối tuần
- Phụ cấp điện thoại 200.000 VNĐ/tháng
- Phụ cấp giao thông 300.000 VNĐ/tháng
- Cung cấp bữa ăn giữa ca hàng ngày
- Cấp phát đồ bảo hộ hàng năm
- Chế độ làm việc: 8 tiếng / ngày, tháng nghỉ 4 ngày. Thời gian làm việc: 7h30-17h00 (buổi trưa được nghỉ 1.5h)
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Có cơ hội đi đào tạo tại Trung Quốc và làm việc tại nước ngoài
- Thưởng thâm niên, thưởng giữa năm, thưởng cuối năm
- Tham gia đầy đủ chế độ theo Luật lao động và các chế độ theo quy định của công ty
- Phát quà và tổ chức tiệc sinh nhật tập thể
- Phát quà vào các dịp lễ tết
- Tổ chức tiệc tất niên và đi tham quan cắm trại dã ngoại
- Hỗ trợ tiền xe về quê ăn tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY

Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 37-1...41-20a, đường D11, KCN phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

