Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN)
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh: Lô A16.1, Đường C1 và Lô A16.6, Đường C3, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Trảng Bàng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tham gia phát triển phần mềm dịch vụ nội bộ của công ty.
Lập trình, triển khai, kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố phần mềm.
Đảm bảo các nhiệm vụ được giao được thực hiện đúng thời gian.
Phát triển thứ cấp hệ thống ERP, phát triển báo cáo
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng trở lên.
Hơn 2 năm kinh nghiệm phát triển NET C#.
Sử dụng thành thạo LINQ, Lambda, T-SQL và SQL Server.
Ứng viên có kinh nghiệm phát triển đám mây Kingdee K3 sẽ được ưu tiên.
Ưu tiên người biết tiếng Trung
Yêu cầu về độ tuổi: Dưới 35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hệ thống phúc lợi khác theo Luật Lao động và các quy định khác của công ty.
Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến trong sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển và được đãi ngộ theo năng lực.
Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN)
