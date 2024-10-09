Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Lô A16.1, Đường C1 và Lô A16.6, Đường C3, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, Trảng Bàng

Tham gia phát triển phần mềm dịch vụ nội bộ của công ty.

Lập trình, triển khai, kiểm tra, bảo trì và khắc phục sự cố phần mềm.

Đảm bảo các nhiệm vụ được giao được thực hiện đúng thời gian.

Phát triển thứ cấp hệ thống ERP, phát triển báo cáo

Trình độ cao đẳng trở lên.

Hơn 2 năm kinh nghiệm phát triển NET C#.

Sử dụng thành thạo LINQ, Lambda, T-SQL và SQL Server.

Ứng viên có kinh nghiệm phát triển đám mây Kingdee K3 sẽ được ưu tiên.

Ưu tiên người biết tiếng Trung

Yêu cầu về độ tuổi: Dưới 35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hệ thống phúc lợi khác theo Luật Lao động và các quy định khác của công ty.

Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến trong sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và thân thiện.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển và được đãi ngộ theo năng lực.

Được hưởng chế độ phúc lợi của công ty.

