Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Tân Châu ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng. Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng. Chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng mới, cũ, tiềm năng. Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng. Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại cửa hàng. Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Quản lý hoạt động bán hàng tại Cửa hàng.
Quản lý, đào tạo và huấn luyện nhân sự tại Cửa hàng.
Chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng mới, cũ, tiềm năng.
Quản lý vốn và hàng hóa tại Cửa hàng.
Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tại cửa hàng.
Thực hiện một số công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 05, Giới tính : Nữ/ Nam. Bằng cấp : Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành Kinh Tế, QTKD, ...hoặc các chuyên ngành liên quan Kinh nghiệm : Có từ 2 năm kinh nghiệm công tác quản lý bán hàng trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ, trang sức, các thương hiệu cao cấp hoặc các ngành hàng liên quan. Kỹ năng vi tính văn phòng tốt Thời Gian Làm việc : Làm việc theo ca.
Số lượng: 05, Giới tính : Nữ/ Nam.
Bằng cấp : Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành Kinh Tế, QTKD, ...hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm : Có từ 2 năm kinh nghiệm công tác quản lý bán hàng trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ, trang sức, các thương hiệu cao cấp hoặc các ngành hàng liên quan.
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt
Thời Gian Làm việc : Làm việc theo ca.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty .... Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thu nhập cạnh tranh tương xứng khả năng làm việc
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Tháng 13,14,15 Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty ....
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định và các bảo hiểm khác như Bảo hiểm 24/24,bảo hiểm Premium healthcare tùy vào cấp bậc. • Kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên. Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

