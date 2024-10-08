Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Koastal Eco Industries làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tham gia tiếp nhận và vận hành hệ thống:

1.1 Cùng tham gia kiểm tra và tiếp nhận lại hệ thống sau thi công.

1.2 Vận hành thử nghiệm công trình đảm bảo nước sau xử lý đáp ứng được yêu cầu;

1.3 Thực hiện các thí nghiệm để theo dõi hiệu quả hoạt động của công trình;

1.4 Đề xuất kịp thời các vật tư, trang thiết bị, hóa chất, điện, nước và các vật tư khác phục vụ cho công tác vận hành thử nghiệm;

1.5 Giám sát việc bảo dưỡng, bảo trì, các hạng mục công trình để đảm bảo việc vận hành thử nghiệm luôn ổn định và an toàn;

2. Lập, quản lý các tài liệu/ dụng cụ vận hành tại công trường được phân công:

2.1 Viết nhật ký vận hành, biên bản kiểm tra, bảo trì thiết bị, biên bản nghiệm thu, viết báo cáo chất lượng trình giai đoạn vận hành..

2.2 Quản lý hồ sơ công trình: Hướng dẫn vận hành, bản vẽ, hồ sơ nghiệm thu,..

2.3 Quản lý dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu được cấp phát phục vụ vận hành.

3. Phối hợp đón tiếp các cơ quan chức năng, đối tác đến kiểm tra hệ thống;

4. Giải quyết các sự cố phát sinh tại công trường trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc thông báo kịp thời cho cấp quản lý khi có sự cố xảy ra để có phương án xử lý;

5. Chấm công cho nhóm vận hành tại công trình đang quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi ≥ 35 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành & bảo trì hệ thống xử lý về nước thải/nước cấp.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường, Cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Có kiến thức cơ bản về quản lý vận hành và quản lý dự án

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghiệp.

Tại Công ty TNHH Koastal Eco Industries Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

• Trợ cấp tiền điện thoại, Công tác phí, Khối công trường có: Trợ cấp công trình, Trợ cấp đi lại/ Nhà nghỉ do Công ty tài trợ,

• Lương Tháng 13, thưởng Tết, thưởng dự án,

• Chế độ tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước,

• Tăng lương và phụ cấp theo năng lực 1 năm 1-2 lần,

• Tặng thêm 2 ngày phép từ năm thứ 3,

• Tham gia các sự kiện nội bộ, Tham gia tiệc hàng năm, tặng quà trong các dịp : sinh nhật, cưới, tang, sinh con,

• Bảo hiểm 24h đối với Khối đi công trường ; Bảo hiểm sức khỏe PVI, Bảo hiển nhân thọ theo thâm niên làm việc,

• Quỹ vì Cộng đồng hỗ trợ NV và người thân nếu lỡ bị bệnh hiểm nghèo/ tai nạn và thực hiện các hoạt động hướng đến môi trường, gia đình, quê hương nhân viên,

• Quỹ cho NV vay không lãi suất để tiêu dùng như mua nhà/ đất, mua xe...

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Koastal Eco Industries

