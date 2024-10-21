Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Nai

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp

- Thi công lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ cho Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

- Đọc, hiểu bản vẽ thiết kế công nghệ của hệ thống xử lý.

- Biết vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp.

- Phỏng vấn tại HCM, công tác tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, ...



- Làm việc theo nhóm hoặc độc lập;

- Đọc, hiểu bản vẽ thiết kế và lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý;

- Biết thi công, lắp đặt và vận hành Hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cấp;

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, trung thực, năng động, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi, ...

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ khác theo qui định pháp luật.

- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH khi ký kết hợp đồng lao động.

- Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi bạn đến tham gia phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN

