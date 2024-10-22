Tuyển Hành chính Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 13 - 13 Triệu

Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Mức lương
13 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: STH 05.12 KĐT Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 13 - 13 Triệu

Trả lời điện thoại và email, giải quyết các yêu cầu và cung cấp thông tin cần thiết / Answer phone calls and emails, addressing inquiries and providing necessary information. Lên lịch và phối hợp giao hàng và nhận hàng / Schedule and coordinate deliveries and pickups. Duy trì hồ sơ chính xác về mức tồn kho và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu / Maintain accurate records of inventory levels and update database systems. Nhập và cập nhật dữ liệu liên quan đến lô hàng, biên lai và hàng tồn kho trong hệ thống quản lý kho và duy trì hồ sơ chính xác về tất cả các giao dịch và hoạt động / Enter and update data related to shipments, receipts, and inventory in the warehouse management system and maintain accurate records of all transactions and activities. Giao tiếp với nhà cung cấp, khách hàng và các phòng ban nội bộ để đảm bảo hoàn thành đơn hàng kịp thời và chính xác / Communicate with suppliers, customers, and internal departments to ensure timely and accurate order fulfillment. Phối hợp với nhân viên kho để đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả và giải quyết mọi vấn đề / Coordinate with warehouse staff to ensure efficient workflow and resolve any issues. Giải quyết mọi vấn đề hoặc sự khác biệt liên quan đến lô hàng, hàng tồn kho hoặc giấy tờ / Address and resolve any issues or discrepancies related to shipments, inventory, or paperwork. Xác định và triển khai cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả và độ chính xác / Identify and implement process improvements to enhance efficiency and accuracy. ONLY RECEIVE CV IN ENGLISH / Chỉ nhận CV Tiếng Anh
Với Mức Lương 13 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Entry level is welcome and we will train / Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty chấp nhận đào tạo thử việc. MUST Communicate well in English (Strong English speaking and writing skills) / CẦN giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (Kỹ năng nói + viết tiếng Anh khá tốt) Entry Level is welcome, but we rather you have experience in the same position / Không yêu cầu chuyên môn nhưng ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế Provide excellent customer service / Có khả năng thích nghi làm việc tốt trong ngành chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng Proficient in Microsoft Office (Google Sheets, Google Docs, Excel, etc...) / Thành thạo vi tính văn phòng Attention to detail; Excellent organization / Cẩn thận, tỉ mỉ ; Có khả năng sắp xếp công việc Ability to work quickly and accurately under pressure / Làm việc nhanh gọn, chịu được áp lực công việc Teamwork, carefulness, meticulousness, and a desire to learn. / Làm việc nhóm, cẩn thận, tỉ mỉ và ham học hỏi. ONLY RECEIVE CV IN ENGLISH / Chỉ nhận CV Tiếng Anh
Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Salary / Lương: - 2-month probation / 2 tháng thử việc: 10,300000 VND. - Official salary / Lương chính thức: 13,800000 VND
Attractive salary and bonus regime, team building, personal birthday and company birthday... / Chế độ lương thưởng hấp dẫn, teambuilding, sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty... Annual salary increase / Tăng lương hàng năm. Social insurance benefits (after 2 months of probation) / Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (sau 2 tháng thử việc). The company follows all legal regulations on national holidays and days off / Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về các ngày lễ, ngày nghỉ của quốc gia. In addition to the 1-hour lunch break, there will be an additional 15 minutes of rest between each shift. Weekly Off: Saturday and Sunday; Overtime pay x 1.5 / Ngoài thời gian nghỉ trưa 1 tiếng, giữa mỗi ca làm việc sẽ có thêm 15 phút nghỉ ngơi. Nghỉ hàng tuần: Thứ Bảy và Chủ nhật; Trường hơp tăng ca lương x 1,5 After one year of employment, employees are given an additional 01 day of paid leave per month (24 days of leave/year) / Sau một năm làm việc, người lao động được cộng thêm 01 ngày nghỉ phép hưởng lương mỗi tháng (24 ngày phép/năm) Be provided with all necessary equipment for the job / Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công việc. Professional international environment with a team of young, creative, sharing and full support / Môi trường quốc tế chuyên nghiệp với đội ngũ trẻ, sáng tạo, chia sẻ và hỗ trợ hết mình.
2. Working hours / Thời gian làm việc: - From Monday to Friday / Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (10:30 PM to 7:30 AM - night shift only). - Off every Saturday and Sunday / Nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
2. Working hours / Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

