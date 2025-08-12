Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 86, Nhị Châu, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nữ: soạn hàng - kiểm hàng - đóng gói (hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu quản lý/tổ trưởng).
Nam: soạn hàng - kiểm hàng - hỗ trợ đóng gói và các công việc khác theo yêu cầu quản lý/tổ trưởng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho thương mại điện từ (bán trên các sàn shopee, tiktok,...), chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt
Thật thà, chăm chỉ
Làm việc nghiêm túc, có mục tiêu gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.010.000 + KPI đảm bảo thu nhập từ 8-12 triệu mỗi tháng
Được đào tạo bài bản bởi quản lý giàu kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.
Đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), phép năm theo Luật Lao động.
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: sinh nhật, team building, du lịch...
Mỗi tuần làm 6 ngày nghỉ một ngày không cố định, 8h- 17h00 ( Nghỉ trưa 1 tiếng ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, 189 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

