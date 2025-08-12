Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 86, Nhị Châu, Thanh Trì, Thanh Trì, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Nữ: soạn hàng - kiểm hàng - đóng gói (hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu quản lý/tổ trưởng).

Nam: soạn hàng - kiểm hàng - hỗ trợ đóng gói và các công việc khác theo yêu cầu quản lý/tổ trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm kho thương mại điện từ (bán trên các sàn shopee, tiktok,...), chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nhanh nhẹn, sức khỏe tốt

Thật thà, chăm chỉ

Làm việc nghiêm túc, có mục tiêu gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.010.000 + KPI đảm bảo thu nhập từ 8-12 triệu mỗi tháng

Được đào tạo bài bản bởi quản lý giàu kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rõ ràng.

Đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), phép năm theo Luật Lao động.

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: sinh nhật, team building, du lịch...

Mỗi tuần làm 6 ngày nghỉ một ngày không cố định, 8h- 17h00 ( Nghỉ trưa 1 tiếng ).

