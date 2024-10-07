Tuyển IT phần mềm Wavez Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Tuyển IT phần mềm Wavez Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Wavez Technologies
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Wavez Technologies

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Wavez Technologies

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Golden Palace, Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

- Thiết kế UI, UX (button, pop-ups, icon, vv...)cho game Mobile
- Vẽ nhân vật, background, map, item
- Thiết kế UI/UX (button, pop-ups, icon,..) cho Game.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê yêu thích làm game, có khả năng tư duy, sáng tạo tốt.
- Biết sử dụng các công cụ vẽ (Wacom, Pts, Ai,...).
- Hiểu biết về bố cục, màu sắc, đổ bóng, ánh sáng, tỉ lệ.
- Thích tìm hiểu và am hiểu về game, đặc biệt là mobile game.
- Ứng viên gửi CV + Portfolio (các sản phẩm cá nhân, UI, nhân vật, hình vẽ tay/vẽ máy hoặc link các sản phẩm game/app đã có trên Appstore hoặc Google Play)

Tại Wavez Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: Lương NET 3-7tr + Thưởng
Lương NET 3-7tr
– Review lương: 2 lần/ 1 năm.
– Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành
(BHYT, BHXH, BHTN...)
– Thưởng tết âm lịch, 12 ngày phép năm, thưởng Lễ/tết (theo quy định công ty) (lương thưởng bảo hiểm trả/đóng đúng hạn), thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Nhân viên xuất sắc,...)
– Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
– Trà, cà phê, đồ ăn vặt... miễn phí tại văn phòng
– Tham gia các hoạt động, sự kiện của Wavez: team building, dã ngoại, du lịch, sinh nhật...
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân.
- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30, từ thứ 2 – thứ 6.
- Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wavez Technologies

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Wavez Technologies

Wavez Technologies

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Golden palace, Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà, Đ. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

