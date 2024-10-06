Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY

AI Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Triển khai và phối hợp với các đội ngũ liên quan để đảm bảo tích hợp liền mạch các giải pháp AI vào các sản phẩm và quy trình hiện có; Liên tục đánh giá mô hình và thuật toán AI, xác định hạng mục cần cải thiện và tối ưu hóa; Theo dõi tiến độ, xác định và đánh giá hiệu quả của các giải pháp AI; Báo cáo công việc cho TBP Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Triển khai và phối hợp với các đội ngũ liên quan để đảm bảo tích hợp liền mạch các giải pháp AI vào các sản phẩm và quy trình hiện có;
Liên tục đánh giá mô hình và thuật toán AI, xác định hạng mục cần cải thiện và tối ưu hóa;
Theo dõi tiến độ, xác định và đánh giá hiệu quả của các giải pháp AI;
Báo cáo công việc cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cử nhân, chuyên ngành có liên quan Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động Có laptop để làm việc
Trình độ Cử nhân, chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động
Có laptop để làm việc

Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 20.000.000đ - 40.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên) Ăn trưa miễn phí tại công ty Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc Chế độ nghỉ lễ tết, phép năm theo thâm niên Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết... Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng Làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Mức lương và pc: 20.000.000đ - 40.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà iNET, số 247 Đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ai-engineer-thu-nhap-20-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job204185
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển AI Engineer Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển AI Engineer VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển AI Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển AI Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Tuyển AI Engineer Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Còn 95 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 64 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển AI Engineer Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Tuyển AI Engineer VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HTI Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển AI Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển AI Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Tuyển AI Engineer Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Văn phòng đại diện Everfit Technologies Inc tại thành phố ĐàNẵng
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 34 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
17 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 24 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA
13 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,400 USD Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tới 2,400 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN TORUS BELLESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TORUS BELLESOFT
15 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần NBG HIGHTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 45 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
12 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY TNHH NEO TALENT
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH AMOBEAR VIỆT NAM
6 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần One Percent
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần Ecoit
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 35 USD TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company
800 - 35 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Horus Productions
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 24 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Orbro Inc.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển AI Engineer Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm