Tuyển AI Engineer Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY
- Hà Nội: toà nhà iNET, số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Triển khai và phối hợp với các đội ngũ liên quan để đảm bảo tích hợp liền mạch các giải pháp AI vào các sản phẩm và quy trình hiện có;
Liên tục đánh giá mô hình và thuật toán AI, xác định hạng mục cần cải thiện và tối ưu hóa;
Theo dõi tiến độ, xác định và đánh giá hiệu quả của các giải pháp AI;
Báo cáo công việc cho TBP
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cử nhân, chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động
Có laptop để làm việc
Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và pc: 20.000.000đ - 40.000.000đ/ tháng (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
