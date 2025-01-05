Tuyển Automation Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Automation Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Viettel Software

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Viettel Software

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực hiện viết và quản lý các kịch bản kiểm thử tự động cho các ứng dụng web sử dụng Selenium và ngôn ngữ Java.
Thiết kế, phát triển và duy trì framework kiểm thử tự động.
Phân tích yêu cầu và tạo các test case tự động dựa trên kịch bản kiểm thử manual.
Phân tích và báo cáo lỗi, phối hợp với đội phát triển để khắc phục lỗi.
Đảm bảo chất lượng phần mềm thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm thử.
Đóng góp vào việc cải tiến quy trình kiểm thử và tối ưu hóa hiệu suất của các kịch bản tự động.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử tự động, đặc biệt với Selenium WebDriver và Java ( hoặc tương đương).
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm (SDLC) và kiểm thử phần mềm (STLC).
Kỹ năng viết test script tốt, quen thuộc với các mô hình framework như Page Object Model (POM).
Có kinh nghiệm làm việc với các framework kiểm thử TestNG, JUnit hoặc tương tự.
Biết cách tích hợp test scripts vào quy trình CI/CD (ưu tiên với Jenkins, GitLab CI, hoặc tương tự).
Hiểu biết cơ bản về các giao thức web (HTTP, HTTPS), RESTful API, và cách kiểm thử API (là một lợi thế).
Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm về manual test là một lợi thế
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Tiếng Anh đọc/viết cơ bản để làm việc với tài liệu kỹ thuật.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Phụ cấp lên tới 1- 2M/người/tháng (Ăn trưa, điện thoại, nữ trang, onsite).
Lương tháng 13, thưởng Bonus,nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm, quà tri ân Gia đình, người sinh thành, tổng package lên tới 25M/người/năm.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm.
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

