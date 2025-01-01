Công việc Automation Tester

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester trong ngành công nghệ thông tin hiện nay tập trung phần lớn tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM và Đà nẵng. Việc làm Automation Tester đóng vai trò quan trọng đối với cho quá trình sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ. Mức thu nhập cao lên tới 55.000.000 VNĐ/tháng và khả năng phát triển của việc làm này nằm trong top cao trên thị trường lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester hiện nay

Việc làm Automation Tester hay còn được gọi là nhân viên kiểm thử tự động hóa. Vị trí công việc này đảm nhận thiết kế, bảo trì và kiểm thử các tập lệnh để giảm thiểu lỗi nhằm giúp sản phẩm công bố đúng thời hạn.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Automation Tester ngày càng gia tăng, nhất là trong bối cảnh ngành công nghệ thông tin có xu hướng phát triển không ngừng. Để tạo ra một sản phẩm công nghệ chất lượng và uy tín thì quy trình kiểm thử tự động được đẩy mạnh và phát triển hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ phần mềm, giáo dục, y tế, tài chính,…đều cần tới vị trí của một Automation Tester. Chính điều này đã mở ra nhu cầu việc làm Automation Test trở thành ngành nghề hấp dẫn và được săn đón nhiều.

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester hiện nay

Tuyển dụng vị trí Automation Tester được làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu nhằm hỗ trợ phát triển ứng dụng điện tử, hệ thống quản lý và Mobile banking. Hay những công ty bảo hiểm có nhu cầu phát triển hệ thống quản lý, ứng dụng và các trang web thương mại điện tử. Qua những điểm này có thể thấy việc làm Automation Tester là ngành nghề cao cấp khi được tiếp xúc với công nghệ tiên tiến, tiềm năng thăng tiến trong tương lai và sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Automation Tester

Automation Tester hiện trở thành ngành nghề hấp dẫn bậc nhất thị trường lao động khi có nhu cầu tuyển dụng lớn và mức lương thuộc top cao. Tùy từng vị trí việc làm Automation Tester, số năm kinh nghiệm và khu vực tuyển dụng mà thu nhập bình quân sẽ có mức dao động từ 8.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo chuyên ngành

Việc làm Automation tester Mức lương dao động (VNĐ/tháng) QC Automation Tester 15.000.000 – 25.000.000 QA Automation Tester 20.000.000 – 30.000.000 Automation Testing framework 12.000.000 – 55.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Automation tester Intern 3.000.000 – 5.000.000 Automation tester Fresher 6.000.000 – 8.000.000 Automation tester Junior 15.000.000 – 32.000.000 Automation tester Senior 28.000.000 – 45.000.000 Automation tester Leader 32.000.000 – 50.000.000 Automation tester Manager 37.000.000 – 60.000.000 Automation tester Director 47.000.000 – 70.000.000

3. Các hoạt động công việc của Automation Tester​

Xác định mục tiêu chọn test case phù hợp.

Sử dụng ứng dụng (cụ thể Appdomain) và có hiểu về kiểm thử phần mềm nói chung.

Khả năng lập trình và kỹ thuật tốt cho việc xây dựng khung tự động hóa và plan kịch bản test.

Tiết kiệm thời gian nhóm kiểm thử bằng cách tự động hóa một số tác vụ lặp lại như so sánh, báo cáo hoặc xuất dữ liệu từ trang Excel.

Thường xuyên trao đổi với nhóm Tester để đưa ra phương án mới hoàn thiện quy trình kiểm thử.

4. Những việc làm Automation Tester phổ biến hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Automation Tester trên thị trường đang ở mức cao. Nguyên nhân do hầu hết các lĩnh vực đều áp dụng phần mềm và hệ thống quản lý công nghệ thông tin. Tùy từng chuyên ngành mà việc làm Automation Test có những đặc điểm riêng.

4.1. Việc làm QA Automation Tester

Tuyển dụng Automation Tester QA tuyển dụng nhiều và đòi hỏi ứng viên tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học, chuyên ngành đào tạo công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ ISTQB. Một QA Automation Tester bắt buộc phải có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, kinh nghiệm technical và kỹ năng lập trình.

QA Automation Tester đảm nhận công việc viết script để chạy tự động tất cả các bước bao gồm nhập thông tin, click, kiểm tra kết quả và so sánh kết quả thực tế với kết quả giả định. Đồng thời, QA Automation Tester cần có thời gian chuẩn bị lâu hơn khi thiết kế và cài đặt kỹ càng trước khi áp dụng vào dự án đi test.

Đối với việc làm QA Automation Tester có lộ trình thăng tiến rõ ràng theo từng cấp bậc từ Fresher, Junior, Senior cho đến Leader, Manager. Đối với vị trí nhân viên QA Automation Tester khi mới ra trường sẽ khoảng từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng, QA Automation Tester Junior/Senior dao động 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Riêng với cấp Leader và Manager thì mức thu nhập của tuyển dụng Automation Tester QA có thể lên tới 70.000.000 VNĐ/tháng.

Với việc làm QA Automation Test, người lao động có môi trường làm việc năng động, trẻ trung, phát huy tính sáng tạo và năng lực. Đặc biệt, QA Automation Test còn có cơ hội việc làm tại nước ngoài, thăng tiến nhanh chóng trong tương lai.

FPT Software, Vietnam Post, Viettel Software và các ngân hàng như SHB, MSB,... là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Automation Test QA lớn. Đa phần những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm này tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương,...

Tuyển dụng Automation Tester QA yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm technical và kỹ năng lập trình

4.2. Việc làm QC Automation Tester

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester QC trong các doanh nghiệp công nghệ phần mềm hiện nay vô cùng lớn. Automation Tester QC sẽ đảm nhận vai trò viết các Script, sử dụng test tool để thực hiện công việc test và kiểm thử case hay script chi tiết của phần mềm công nghệ. Ngoài ra, việc làm Automation Tester QC phối hợp với các nhóm lập trình thực hiện fix bug, báo cáo chi tiết công việc và kết quả cho các quản lý dự án hay những bên có liên quan khác để đưa ra đề xuất thay đổi cũng như trao đổi trực tiếp với khách hàng.

Công việc này đòi hỏi người lao động tốt nghiệp hệ cao đẳng trở lên theo các chuyên ngành về công nghệ thông tin, kỹ thuật, khoa học máy tính,...Một Automation Tester QC cần có kỹ năng lập trình, am hiểu chuyên sâu và thành thạo các phương pháp kiểm thử phần mềm.

Đồng thời, Automation Tester QC cũng cần có khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực, tổ chức và sắp xếp công việc hợp lý. Ngoài ra, vị trí tuyển dụng Automation Tester QC cũng yêu cầu ứng viên có khả năng về ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật tùy vào từng doanh nghiệp).

Nhìn chung, vị trí làm việc Automation Tester QC mức lương khá ổn định và có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Với vị trí không yêu cầu, mức lương khởi điểm mà người lao động có thể nhận được sẽ từ 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ/tháng. Còn với những người có kinh nghiệm thì mức lương khoảng từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Tuyển Automation Tester QC sẽ giúp người lao động có cơ hội làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, Viettel Software,... và những ngân hàng lớn. Hơn thế nữa, với người có kinh nghiệm dày dặn còn có cơ hội làm việc doanh nghiệp nước ngoài kèm mức lương hấp dẫn.

Hiện tại, những khu vực tập trung tuyển dụng Automation Tester QC chủ yếu tại các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM, Bình Dương,...Mức lương QC Automation Tester dao động trong khoảng từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Việc làm Automation Testing Framework

Automation Testing Framework giúp mang lại kiến thức riêng cho project kiểm thử, điều mà nền tảng các công cụ test chúng ta sử dụng thường không có. Mỗi một kiểu framework sẽ có quy tắc, hướng dẫn, thủ tục và giao thức riêng cho mỗi công việc như tổ chức thực thi các test case, tạo test case. Vì vậy, thị trường lao động ngành công nghệ thông tin có nhu cầu tuyển dụng Automation Testing Framework rất lớn. Hiện tại, Test Automation Framework được chia thành 8 loại test khác nhau gồm:

Linear Scripting Framework

Module-Based Testing Framework

Library Architecture Testing Framework

Data-Driven Testing Framework

Keyword-Driven Testing Framework

Hybrid Testing Framework

Test Driven Development framework (TDD)

Behavior Driven Development Framework (BDD)

Đối với vị trí Automation Testing Framework cần tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Đồng thời cần hiểu rõ về các framework hoạt động và phương hướng automated testing.

Tuyển dụng Automation Tester ở vị trí này giúp người lao động có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và được tiếp xúc với những công nghệ hiện đại như tại các tập đoàn lớn như FPT Software, CMC, MobiFone, VMG, Bkav, Viettel,... Ngoài mức lương hấp dẫn, Automation Testing Framework còn mở rộng cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu về công nghệ thông tin trên thế giới như Apple, Google, Amazon,...

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng Automation Testing Framework tập trung tại các khu vực như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương. Mức lương dao động của việc làm Automation Tester này khoảng từ 12.000.000 - 55.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, mức thu nhập của việc làm này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và kỹ năng ngoại ngữ.

Automation Testing Framework là công việc kiểm thử chất lượng và đưa ra các nhận xét chính xác

5. Hình thức tuyển dụng Automation Tester được tìm kiếm nhiều

Trên thị trường lao động hiện nay, Automation Tester là một ngành nghề lý tưởng, yêu cầu cao nhưng lại có mức thu nhập hấp dẫn.Việc làm Automation Tester được nhiều công ty săn đón đã mở ra cơ hội lớn cho tương lai phát triển trong lĩnh vực CNTT nói chung và kiểm thử nói riêng. Đặc biệt, công việc của Automation Test tuyển dụng với nhiều hình thức khác nhau gồm:

5.1. Tuyển Automation Tester Full time

Đa số đối với các doanh nghiệp lớn hoặc có vốn đầu tư nước ngoài mở rộng phát triển ứng dụng phần mềm luôn tìm kiếm những ứng viên cho vị trí Automation Tester toàn thời gian do tính chất công việc cần yêu cầu cao về quy trình kiểm thử nghiêm ngặt, hoạt động đội nhóm chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như tiến độ dự án. . Công việc này làm đủ 8 tiếng/ngày và tiến hành xử lý, báo cáo theo quy trình từng công ty.

Ứng viên tuyển dụng Automation Tester Fulltime cung cấp đầy đủ

Tuyển dụng Automation Tester Full time sẽ yêu cầu ứng viên cung cấp đầy đủ thông tin từ bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, một số dự án và thành tích nổi bật. Đồng thời, các ứng viên vị trí Automation Tester Full time sẽ trải qua kỳ phỏng vấn và bài test chuyên môn. Quyền lợi đối với một Automation Tester Full time gồm hưởng lương theo định kỳ, được thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, BHTN, thưởng lễ Tết, nghỉ mát,…

5.2. Tuyển Automation Tester Part time

Hình thức tuyển dụng Automation Tester Part time cũng được nhiều người lao động lựa chọn. Với hình thức này sẽ có sự đa dạng ứng viên từ thực tập sinh chưa có kinh nghiệm cho tới người làm lâu năm.

Ưu điểm của việc làm Automation Tester Part time là thời gian và địa điểm làm việc linh động. Do đó, người lao động có thể kết hợp học tập hoặc làm nhiều công việc cùng lúc. Đối với vị trí tuyển dụng Automation Tester Part time, có nhiều công ty muốn chiêu mộ nhân tài đã đưa ra những chính sách về lương thưởng cũng như chế độ phúc lợi tương xứng với ứng viên.

5.3. Tuyển Automation Tester Remote/Online

Trong vài năm trở lại đây, hình thức tuyển dụng đang dần có sự thay đổi khi người lao động lựa chọn Remote/Online. Với hình thức tuyển dụng Automation Tester Remote/Online, người lao động có thể làm việc ở bất kỳ đâu và bất kể thời gian nào.

Hình thức tuyển dụng Automation Tester Remote/Online linh hoạt thời gian và địa điểm làm việc

Ngoài ra, Automation Tester Remote/Online còn cho phép ứng viên tham gia vào nhiều dự án cùng lúc và tiếp xúc với mọi đối tượng khách hàng. Điều này không chỉ giúp đem lại thu nhập cao mà còn nâng cao được kiến thức. Tuy nhiên, tuyển dụng Automation Tester Remote/Online sẽ đòi hỏi ứng viên trình bày được những dự án nổi bật từng tham gia, trải qua bài kiểm tra chuyên môn và có khả năng quản lý thời gian tốt.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm Automation Tester nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester tại Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng... Đây là những khu vực có tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

6.1. Tuyển dụng Automation Tester tại TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những khu vực có nhu cầu về việc làm Automation Tester đứng đầu trong cả nước. Những vị trí tuyển dụng Automation Tester chủ yếu là QA, QC, Automation Testing framework và tập trung việc làm ở các quận trung tâm TP.HCM gồm Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú và Quận Phú Nhuận.

Nhờ có tiềm năng phát triển cùng sự nhanh nhạy bắt kịp xu hướng cuộc sống số hóa, thu hút đầu tư về lĩnh vực công nghệ thông tin cho nên nhu cầu tìm việc làm TP. HCM cực kỳ lớn. Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester tại TP.HCM lớn, thu nhập hấp dẫn và tiềm năng thăng tiến cho nên công việc thu hút được đông đảo nhân lực dẫn tới tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên tương đối cao.

Hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành mảnh đất hấp dẫn đối với ngành công nghệ thông tin bởi mức lương dành cho vị trí tuyển dụng Automation Tester nằm ở top đầu khi dao động từ 22.000.000 - 26.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương này có thể dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và cấp bậc công việc.

Hồ Chí Minh là một trong những khu vực có nhu cầu về việc làm Automation Tester đứng đầu trong cả nước

6.2. Tuyển dụng Automation Tester tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester của Hà Nội chỉ xếp sau Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển ngành nghề trong tương lai tại khu vực này được đánh giá có thể vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh.

Những vị trí tuyển dụng Automation Tester tại Hà Nội phần lớn là QA, QC và Automation Testing framework. Các quận huyện có nhu cầu tuyển dụng việc làm này chủ yếu là Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Thanh Xuân và Ba Đình. Do Hà Nội là thủ đô của cả nước, nơi hội tụ phát triển đầy đủ từ chính trị - kinh tế - văn hóa – giáo dục – khoa học và công nghệ. Vì thế, nhu cầu tìm việc làm tại Hà Nội liên quan tới ngành công nghệ thông tin là vô cùng lớn.

Nhu cầu tuyển dụng Automation Tester hiện nay tại Hà Nội được đánh giá dồi dào khi hàng loạt doanh nghiệp công nghệ cần chiêu mộ nhân tài. So với TP.HCM, tỷ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên Automation Tester có phần 'dễ thở' hơn.

Mức lương trung bình của Automation Tester tại Hà Nội dao động khoảng 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ, tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và cấp bậc công việc. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, Automation Tester còn thu hút người lao động bởi cơ hội thăng tiến và được làm việc tại các tập đoàn công nghệ và ngân hàng lớn như LG CNS Việt Nam, Scandinavian Software Park, Viettel, FPT, PGBank, VPBank,...

6.3. Tuyển dụng Automation tester tại Hải Phòng

Trong số những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm Automation Tester nhiều nhất hiện này thì không thể bỏ qua Hải Phòng. Những vị trí việc làm Hải Phòng chủ yếu là QA Automation tester, QC Automation tester, Automation Test Engineer. Trong đó Hồng Bàng, Lê Chân và Ngô Quyền là 3 quận trung tâm TP.Hải Phòng có nhu cầu tuyển Automation Tester nhiều nhất.

Thành phố này có tiềm năng phát triển ngành công nghệ thông tin khi hàng loạt các doanh nghiệp đầu tư cho Hải Phòng. Vì thế, trong vài năm trở lại đây Hải Phòng có tốc độ phát triển toàn diện. Cũng chính vì lẽ đó, nhu cầu tuyển dụng Automation Tester và những ngành nghề liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hải Phòng trở nên nhộn nhịp hơn. Tỷ lệ cạnh tranh việc làm này giữa các ứng viên có phần nhẹ nhàng hơn so với các khu vực khác.

Theo khảo sát mức lương trung bình của Automation Tester tại Hải Phòng dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào quy mô công ty, vị trí và kinh nghiệm làm việc.

Tuyển dụng việc làm Automation Tester tại Hải Phòng có nhu cầu lớn

6.4. Tuyển dụng Automation tester tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, việc làm Automation tester có nhu cầu tuyển dụng các vị trí QA Automation tester, QC Automation tester, Automation Test Engineer và Automation Testing framework. Trong đó Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà là 3 quận trung tâm Thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng nhiều nhất.

Nằm trong top những thành phố lớn và phát triển nhất Việt Nam, Đà Nẵng thu hút được nhiều dự án lớn nhỏ cũng như bắt kịp nhanh chóng xu hướng công nghệ. Tất cả ngành nghề tại Đà Nẵng đều có chiều hướng tăng trưởng dương và giúp tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng Automation Tester đứng đầu top việc làm tại khu vực này.

Tại Đà Nẵng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp trong và nước ngoài hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin như FPT, Saigon Technology, Pasona Tech Việt Nam, APA Tech, NEXT SOFTWARE,... Điều này không chỉ mở ra cơ hội việc làm, phát triển và thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai cho người lao động.

Theo khảo sát mức lương trung bình của Automation Tester tại Đà Nẵng dao động khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, thấp hơn so với Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỷ lệ cạnh việc làm Automation Tester tại Đà Nẵng không quá lớn.

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Automation Tester

Do việc làm Automation Test thuộc ngành nghề yêu cầu cao về trình độ chuyên môn cùng nhiều kỹ năng cho nên mức lương cũng vì thế mà nhỉnh hơn so với nhiều vị trí công việc khác. Để được nhận vào làm Automation Tester, ứng viên sẽ phải đáp ứng những yêu cầu sau:

Có kỹ năng quản lý dự án

Được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực công nghệ thông tin

Hiểu rõ các phương pháp phát triển phần mềm Agile, Scrum, DevOps

Có kiến thức về hệ thống kiểm soát phiên bản như Git để quản lý mã nguồn kiểm thử.

Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử tự động phổ biến như Selenium, Appium, Robot Framework, TestComplete, JUnit.

Có khả năng viết mã kiểm thử tự động, sự hiểu biết về các nguyên tắc kiểm thử phần mềm và các loại kiểm thử, quy trình kiểm thử.

Người tham gia tuyển dụng Automation Tester phải thành thạo Automation Test, có kiến thức vững chắc ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C# hay JavaScript.

8. Sự khác biệt giữa Automation Testing và Manual Testing

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Testing được chia thành 2 ngạch là Manual và Automation. Hai vị trí công việc này có sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu chuyên môn và cả mức lương. Cụ thể điểm khác biệt giữa hai Testing này như sau:

Sự khác biệt giữa Automation Testing và Manual Testing

Tiêu chí Manual Testing Automation Testing Mô tả Kiểm thử phần mềm được thực hiện thủ công bởi QA/tester. Kiểm thử phần mềm được thực hiện tự động bằng các công cụ và script. Ưu điểm Dễ dàng thực hiện Nhanh chóng, chính xác Nhược điểm Tốn thời gian và nhân lực Không thể kiểm tra tất cả các trường hợp Trường hợp sử dụng Dành cho các dự án nhỏ và ít tính phức tạp. Dành cho các dự án lớn và có tính phức tạp cao. Lợi ích Đem lại cái nhìn trực quan và chính xác về sản phẩm, ứng dụng Tìm thấy nhiều lỗi hơn Hiệu quả Đho kết quả ít tin cậy hơn Đem lại hiệu quả cao Chi phí Thấp hơn so với Automation Testing Tiêu tốn nhiều chi phí hơn bởi cần dùng các tool kiểm thử

Nhìn chung việc làm Automation Test Engineer hiện đang là ngành nghề hấp dẫn bậc nhất trên thị trường lao động, cơ hội thăng tiến cao. Nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Automation Test luôn nằm top đầu bởi mức lương vô cùng hấp dẫn trong các dự án lớn của doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay