Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL

Mức lương
35 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 35 - 70 Triệu

Thực hiện điều trị & chuyển giao kỹ thuật:
- Thực hiện trực tiếp các dịch vụ tiêm Filler, Botox, Mesotherapy, trẻ hóa da, tạo hình khuôn mặt không phẫu thuật cho khách hàng tại clinic.
- Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong việc demo, tư vấn chuyên sâu và đào tạo/chuyển giao kỹ thuật tiêm thẩm mỹ tại cơ sở đối tác (Spa, clinic).
- Theo dõi hiệu quả điều trị, hỗ trợ xử lý biến chứng (nếu có) và xây dựng quy trình xử lý an toàn.
R&D sản phẩm – phác đồ điều trị:
- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng kỹ thuật tiêm thẩm mỹ mới (Filler/Botox).
- Xây dựng các phác đồ chuyên sâu phù hợp với từng dòng sản phẩm công ty phân phối.
- Đảm bảo các liệu trình được cập nhật đúng tiêu chuẩn y khoa và định hướng thương hiệu.
Đào tạo nội bộ & đối tác:
- Biên soạn và giảng dạy các khóa đào tạo chuyên môn cho nhân sự nội bộ (Tư vấn viên, KTV, Bác sĩ junior...).
- Đào tạo kỹ thuật và lý thuyết cho đối tác sử dụng sản phẩm Filler/Botox do công ty phân phối.
- Đóng vai trò giảng viên nội bộ và bác sĩ nhãn hàng.
Tham gia sự kiện – đại diện chuyên môn:
- Đại diện thương hiệu tại các hội thảo, event, workshop chuyên ngành trong/ngoài nước.
- Thuyết trình, demo kỹ thuật hoặc chia sẻ kiến thức chuyên môn khi được yêu cầu.
Khác:
Báo cáo công việc theo ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Lãnh Đạo.

Với Mức Lương 35 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học Y khoa hệ chính quy, ưu tiên chuyên ngành Da liễu, Y học thẩm mỹ hoặc có Chứng chỉ hành nghề liên quan đến tiêm Filler/Botox.
Chứng chỉ hành nghề liên quan đến tiêm Filler/Botox
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa (tiêm Filler, Botox).
năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa
Thành thạo kỹ thuật xử lý tai biến, biến chứng trong thẩm mỹ nội khoa là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy đào tạo, khả năng truyền đạt và thuyết trình hiệu quả
Ngoại hình ưa nhìn, phong thái chuyên nghiệp, yêu thích công việc giảng dạy & chia sẻ kiến thức.
Có khả năng đi công tác theo yêu cầu (demo/đào tạo tại cơ sở đối tác).
Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 40 -50 triệu + KPI => Tổng thu nhập lên đến: 80-100 triệu/tháng.
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Được phát triển bản thân theo thế mạnh sẵn có, có thể offer các vị trí leader, quản lý nếu đủ năng lực và thời gian gắn bó
Môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và linh hoạt về thời gian.
Review tối thiểu 02/lần trên 01 năm.
Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL

CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

