Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 175 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Thăm khám, tư vấn các vấn đề da liễu cho khách hàng.
Thực hiện kỹ thuật chăm sóc da, làm đẹp và điều trị chuyên sâu bằng công nghệ cao.
Theo dõi quá trình điều trị, phản hồi và chăm sóc khách hàng.
Làm việc xoay ca: 8h00-17h30 hoặc 12h00-20h30, nghỉ 1 ngày/tuần.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ Da liễu, CK1 hoặc Đa khoa (định hướng Da liễu).
Có Chứng chỉ hành nghề Da liễu, Laser hoặc các chứng chỉ liên quan.
Cẩn thận, nhiệt huyết, giao tiếp tốt, ngoại hình khá, không có vấn đề da liễu.
Không yêu cầu kinh nghiệm - Được đào tạo chuyên sâu!

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 18-2x triệu + công dịch vụ + thưởng KPI (tổng thu nhập 30-60 triệu/tháng, sẵn sàng deal nếu năng lực tốt).
Thu nhập cạnh tranh
Thưởng hấp dẫn: Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng danh hiệu, và các khoản thưởng khác.
Thưởng hấp dẫn
Phúc lợi đầy đủ: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.
Phúc lợi đầy đủ
Phát triển sự nghiệp: Đào tạo nâng cao chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Phát triển sự nghiệp
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.
Chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

