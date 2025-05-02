Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 175 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Thăm khám, tư vấn các vấn đề da liễu cho khách hàng.

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc da, làm đẹp và điều trị chuyên sâu bằng công nghệ cao.

Theo dõi quá trình điều trị, phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Làm việc xoay ca: 8h00-17h30 hoặc 12h00-20h30, nghỉ 1 ngày/tuần.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ Da liễu, CK1 hoặc Đa khoa (định hướng Da liễu).

Có Chứng chỉ hành nghề Da liễu, Laser hoặc các chứng chỉ liên quan.

Cẩn thận, nhiệt huyết, giao tiếp tốt, ngoại hình khá, không có vấn đề da liễu.

Không yêu cầu kinh nghiệm - Được đào tạo chuyên sâu!

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng 18-2x triệu + công dịch vụ + thưởng KPI (tổng thu nhập 30-60 triệu/tháng, sẵn sàng deal nếu năng lực tốt).

Thu nhập cạnh tranh

Thưởng hấp dẫn: Lễ Tết, tháng lương 13, thưởng danh hiệu, và các khoản thưởng khác.

Thưởng hấp dẫn

Phúc lợi đầy đủ: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Phúc lợi đầy đủ

Phát triển sự nghiệp: Đào tạo nâng cao chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Phát triển sự nghiệp

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Chế độ bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin