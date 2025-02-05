Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
- Hồ Chí Minh: D0.04, Tầng 1, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng
- Midtown, Số 20/10 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương Từ 0 Triệu
+ Thực hiện các công việc thu ngân, bao gồm thanh toán hóa đơn, xử lý giao dịch tiền mặt và thẻ tín dụng.
+ Chăm sóc khách hàng.
+ Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa, sản phẩm và quầy thu ngân luôn gọn gàng, ngăn nắp. + Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch và khách hàng.
Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là một lợi thế.
+ Thời gian làm việc linh hoạt.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
+ Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
