Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D0.04, Tầng 1, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng - Midtown, Số 20/10 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương Từ 0 Triệu

+ Thực hiện các công việc thu ngân, bao gồm thanh toán hóa đơn, xử lý giao dịch tiền mặt và thẻ tín dụng.

+ Chăm sóc khách hàng.

+ Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa, sản phẩm và quầy thu ngân luôn gọn gàng, ngăn nắp. + Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch và khách hàng.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : D0.04, Tầng 1, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng - Midtown, Số 20/10 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén và có khả năng xử lý tình huống nhanh.

+Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là một lợi thế.

+ Thời gian làm việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương hấp dẫn, trả lương theo giờ.

+ Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc.

+ Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin