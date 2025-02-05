Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Bán thời gian

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D0.04, Tầng 1, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng

- Midtown, Số 20/10 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương Từ 0 Triệu

+ Thực hiện các công việc thu ngân, bao gồm thanh toán hóa đơn, xử lý giao dịch tiền mặt và thẻ tín dụng.
+ Chăm sóc khách hàng.
+ Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa, sản phẩm và quầy thu ngân luôn gọn gàng, ngăn nắp. + Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch và khách hàng.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : D0.04, Tầng 1, Lô M8, Khu Phố Phú Mỹ Hưng - Midtown, Số 20/10 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén và có khả năng xử lý tình huống nhanh.
+Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự là một lợi thế.
+ Thời gian làm việc linh hoạt.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương hấp dẫn, trả lương theo giờ.
+ Được đào tạo và hỗ trợ trong quá trình làm việc.
+ Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1058 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

