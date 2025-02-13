Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Làm việc tại nhà - thi thoảng lên công ty.

Làm việc cho công ty Thương mại sản phẩm đông lạnh cung cấp cho nhà hàng.

Nhập liệu các đơn hàng chính xác để quản lý công nợ, tồn kho

Soạn các chứng từ đơn đề nghị thanh toán

Lập báo giá gửi khách hàng

Mỗi ngày nhập tầm 10-15 chứng từ, tốn khoảng 30 phút - 2 tiếng/ ngày

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn kế toán, kỹ tính.

Biết sử dụng dụng phần mềm kế toán AMIS - MISA

Yêu cầu kỹ tính, nhập đúng số liệu

Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận lương theo thỏa thuận.

Được hướng dẫn đào tạo về cách dùng phần mềm

Làm việc đủ 12 tháng sẽ được nâng lương.

Làm từ 24 tháng trở lên sẽ được đi du lịch 1 năm/ lần

Thưởng lễ, tết theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

