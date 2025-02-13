Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Bán thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Làm việc tại nhà - thi thoảng lên công ty.
Làm việc cho công ty Thương mại sản phẩm đông lạnh cung cấp cho nhà hàng.
Nhập liệu các đơn hàng chính xác để quản lý công nợ, tồn kho
Soạn các chứng từ đơn đề nghị thanh toán
Lập báo giá gửi khách hàng
Mỗi ngày nhập tầm 10-15 chứng từ, tốn khoảng 30 phút - 2 tiếng/ ngày

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn kế toán, kỹ tính.
Biết sử dụng dụng phần mềm kế toán AMIS - MISA
Yêu cầu kỹ tính, nhập đúng số liệu
Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận lương theo thỏa thuận.
Được hướng dẫn đào tạo về cách dùng phần mềm
Làm việc đủ 12 tháng sẽ được nâng lương.
Làm từ 24 tháng trở lên sẽ được đi du lịch 1 năm/ lần
Thưởng lễ, tết theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, Nha Trang, Khán Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

