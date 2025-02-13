Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Làm việc tại nhà - thi thoảng lên công ty.
Làm việc cho công ty Thương mại sản phẩm đông lạnh cung cấp cho nhà hàng.
Nhập liệu các đơn hàng chính xác để quản lý công nợ, tồn kho
Soạn các chứng từ đơn đề nghị thanh toán
Lập báo giá gửi khách hàng
Mỗi ngày nhập tầm 10-15 chứng từ, tốn khoảng 30 phút - 2 tiếng/ ngày
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn kế toán, kỹ tính.
Biết sử dụng dụng phần mềm kế toán AMIS - MISA
Yêu cầu kỹ tính, nhập đúng số liệu
Ưu tiên nữ
Biết sử dụng dụng phần mềm kế toán AMIS - MISA
Yêu cầu kỹ tính, nhập đúng số liệu
Ưu tiên nữ
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận lương theo thỏa thuận.
Được hướng dẫn đào tạo về cách dùng phần mềm
Làm việc đủ 12 tháng sẽ được nâng lương.
Làm từ 24 tháng trở lên sẽ được đi du lịch 1 năm/ lần
Thưởng lễ, tết theo quy chế công ty.
Được hướng dẫn đào tạo về cách dùng phần mềm
Làm việc đủ 12 tháng sẽ được nâng lương.
Làm từ 24 tháng trở lên sẽ được đi du lịch 1 năm/ lần
Thưởng lễ, tết theo quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI