Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

Bán thời gian

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán thời gian Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 372/12 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Hỗ trợ Giáo viên tại các lớp học trực tiếp / Online qua Zoom cho học viên tại Học viện Giọng nói và kỹ năng THALIC VOICE theo lịch cố định.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thời gian dạy: Mỗi buổi tối đa 1 ca. Mỗi ca kéo dài 120 phút.
Lịch dạy: Giờ hành chính, Buổi tối, Cuối tuần... (Đăng ký trước lịch trống theo tháng và Công ty sẽ sắp xếp lịch làm việc dựa trên đó).
Nội dung hỗ trợ dạy: Các khóa học Luyện giọng nói, Kỹ năng - tư duy giao tiếp, thuyết trình, nói trước đám đông, Tư duy nội dung, ngôn từ...
Hình thức làm việc: Cộng tác viên, Parttime, Fulltime...
Thực hiện các đầu việc theo dõi quá trình học, thay đổi của học viên trong và sau khi tham gia khóa học.
Hỗ trợ phòng Marketing các chương trình, dự án, nội dung truyền thông theo yêu cầu.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang học tại các trường Đại học
Giọng nói chuẩn, hay là tiêu chí bắt buộc.
Có kiến thức xã hội tốt. Tư duy ngôn từ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết tốt.
Thái độ làm việc tích cực, KHÔNG TOXIC.
Chăm chỉ, cầu tiến, mong muốn trở thành GIÁO VIÊN giảng dạy về Giọng nói, Giao tiếp, Thuyết trình, Diễn thuyết... với mức thu nhập ấn tượng.
Ưu tiên ứng viên đang làm MC tự do hoặc MC/ BTV các Đài Phát thanh, Truyền hình.
Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến Tâm lý, công tác xã hội, hoạt động nghệ thuật...
Các ứng viên sẽ phải trải qua thời gian training Kỹ năng sư phạm và Kỹ năng chuyên môn trước khi được làm việc chính thức.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, ổn định= Lương ngày công + Lương giảng dạy + Thưởng + Phụ cấp - Tuỳ thuộc vào số lượng lớp nhận + Năng lực chuyên môn theo các khung bậc.
Được đào tạo để lên Giáo viên sau 12 tháng làm việc chính thức
Thưởng thành tích với hiệu quả công việc xuất sắc. Thưởng theo tháng, quý. Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13.
Được đào tạo về các kỹ năng chuyên môn cũng như Kỹ năng liên quan đến Giọng nói, Giao tiếp, Thuyết trình...
Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.
Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, year end party, sinh nhật...
Môi trường năng động, tích cực.
Làm việc tại công ty quy mô công ty trẻ, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.
Được làm việc cùng BTV, MC của VTV, VTC, VOV, QPVN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ban-thoi-gian-thu-nhap-4-7-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job366282
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/07/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WBS Training
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH WBS Training
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 31/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 2.5 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.4 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 100000 - 200000 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AIG VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/07/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.2 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
Hạn nộp: 29/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WBS Training
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty TNHH WBS Training
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 3 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 31/03/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 2.5 - 3.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SGS Việt Nam
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH SGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty TNHH SGS Việt Nam
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.4 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH WBS Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu Công ty TNHH WBS Training
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LASER - AD
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
2 - 3.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
4 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm