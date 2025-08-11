Tuyển Bán thời gian CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 372/12 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Quận Đống Đa

Hỗ trợ Giáo viên tại các lớp học trực tiếp / Online qua Zoom cho học viên tại Học viện Giọng nói và kỹ năng THALIC VOICE theo lịch cố định.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thời gian dạy: Mỗi buổi tối đa 1 ca. Mỗi ca kéo dài 120 phút.

Lịch dạy: Giờ hành chính, Buổi tối, Cuối tuần... (Đăng ký trước lịch trống theo tháng và Công ty sẽ sắp xếp lịch làm việc dựa trên đó).

Nội dung hỗ trợ dạy: Các khóa học Luyện giọng nói, Kỹ năng - tư duy giao tiếp, thuyết trình, nói trước đám đông, Tư duy nội dung, ngôn từ...

Hình thức làm việc: Cộng tác viên, Parttime, Fulltime...

Thực hiện các đầu việc theo dõi quá trình học, thay đổi của học viên trong và sau khi tham gia khóa học.

Hỗ trợ phòng Marketing các chương trình, dự án, nội dung truyền thông theo yêu cầu.

Sinh viên đang học tại các trường Đại học

Giọng nói chuẩn, hay là tiêu chí bắt buộc.

Có kiến thức xã hội tốt. Tư duy ngôn từ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết tốt.

Thái độ làm việc tích cực, KHÔNG TOXIC.

Chăm chỉ, cầu tiến, mong muốn trở thành GIÁO VIÊN giảng dạy về Giọng nói, Giao tiếp, Thuyết trình, Diễn thuyết... với mức thu nhập ấn tượng.

Ưu tiên ứng viên đang làm MC tự do hoặc MC/ BTV các Đài Phát thanh, Truyền hình.

Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc liên quan đến Tâm lý, công tác xã hội, hoạt động nghệ thuật...

Các ứng viên sẽ phải trải qua thời gian training Kỹ năng sư phạm và Kỹ năng chuyên môn trước khi được làm việc chính thức.

Thu nhập cao, ổn định= Lương ngày công + Lương giảng dạy + Thưởng + Phụ cấp - Tuỳ thuộc vào số lượng lớp nhận + Năng lực chuyên môn theo các khung bậc.

Được đào tạo để lên Giáo viên sau 12 tháng làm việc chính thức

Thưởng thành tích với hiệu quả công việc xuất sắc. Thưởng theo tháng, quý. Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13.

Được đào tạo về các kỹ năng chuyên môn cũng như Kỹ năng liên quan đến Giọng nói, Giao tiếp, Thuyết trình...

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Tham gia các hoạt động nội bộ như team building, year end party, sinh nhật...

Môi trường năng động, tích cực.

Làm việc tại công ty quy mô công ty trẻ, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.

Được làm việc cùng BTV, MC của VTV, VTC, VOV, QPVN...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.