Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Bán thời gian
Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty
Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty
Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty
Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch
Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Yêu Cầu Công Việc
Độ tuổi: 20-35 tuổi
Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...
Có nền tảng thẩm mỹ tốt
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng
Quyền Lợi
Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân
Làm việc bán thời gian, online, remote phù hợp với tính chất công việc
