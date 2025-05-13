Tuyển Bán thời gian Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bán thời gian Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chụp ảnh, quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty

Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty

Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty

Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của bộ phận;

Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch

Quản lý tốt chất lượng công việc, cũng như chịu được áp lực công việc;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Độ tuổi: 20-35 tuổi

Sử dụng thành thạo các loại máy quay film HD, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh

Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect ...

Có nền tảng thẩm mỹ tốt

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm thỏa thuận xứng đáng với kết quả công việc

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân

Làm việc bán thời gian, online, remote phù hợp với tính chất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin