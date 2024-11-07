Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN

Nông/Lâm/Ngư nghiệp

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Gia Lai:

- Gia Lai

- Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Nông/Lâm/Ngư nghiệp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ chính cho Phòng Kỹ thuật trong việc xây dựng quy trình và lập kế hoạch chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại cho vườn trồng trong từng giai đoạn.
2. Tập huấn cho các phòng ban, công nhân của Công ty để bảo đảm các quy trình chăm sóc cây trồng và phòng ngừa sâu bệnh được phổ biến đầy đủ, kịp thời và thực hành đồng bộ.
3. Theo dõi, báo cáo cho Trưởng phòng Kỹ thuật & Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng và phòng ngừa dịch bệnh.
4. Hỗ trợ cán bộ phụ trách Chứng chỉ Nông nghiệp sạch để tổ chức áp dụng các thực hành cần thiết nhằm hướng đến việc chứng nhận Global G.A.P trong dự án.
5. Hỗ trợ các đơn vị tư vấn độc lập, các tổ chức chứng nhận trong quá trình kiểm tra, đánh giá các tiêu chí nông nghiệp có liên quan đến dinh dưỡng và bảo vệ thực vật.
6. Thường xuyên cập nhật các ứng dụng sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao và góp ý cho Ban giám đốc để đưa ra lựa chọn phù hợp.
7. Hỗ trợ chính cho phòng kỹ thuật và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.
8. Báo cáo
- Ghi nhận các thông tin đã thu thập được trong quá trình học hỏi chuyên môn
- Ghi nhận và báo cáo các đầu việc định kỳ theo mẫu
- Ghi nhận các phát sinh đột xuất và triệu tập các buổi họp để báo cáo nếu cần

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Kiến thức:
3. Kỹ năng:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH theo định mức công ty sau khi kết thúc thời gian học việc
- Thu nhập
Lương cứng: 8-12 triệu / tháng (tùy trình độ)
Sinh hoạt phí: Lên đến 3 triệu / tháng (tùy vị trí nơi cư trú, cấp bậc chuyên môn, các cơ sở vật chất công ty đã có) Hỗ trợ vé xe, tàu, máy bay về thăm nhà lên đến: 5 triệu / 3 tháng
- Du lịch, tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty trong năm
- Có các cơ hội đầu tư cùng công ty ở các dự án với ưu đãi tốt hơn nhà đầu tư bên ngoài
- Trải nghiệm cuộc sống, thời tiết, văn hóa, đặc sản ẩm thực Tây Nguyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 126 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

