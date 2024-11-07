Tuyển Nông/Lâm/Ngư nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MPEX TÂY NGUYÊN làm việc tại Gia Lai thu nhập 8 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ chính cho Phòng Kỹ thuật trong việc xây dựng quy trình và lập kế hoạch chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại cho vườn trồng trong từng giai đoạn.

2. Tập huấn cho các phòng ban, công nhân của Công ty để bảo đảm các quy trình chăm sóc cây trồng và phòng ngừa sâu bệnh được phổ biến đầy đủ, kịp thời và thực hành đồng bộ.

3. Theo dõi, báo cáo cho Trưởng phòng Kỹ thuật & Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến chăm sóc, dinh dưỡng cây trồng và phòng ngừa dịch bệnh.

4. Hỗ trợ cán bộ phụ trách Chứng chỉ Nông nghiệp sạch để tổ chức áp dụng các thực hành cần thiết nhằm hướng đến việc chứng nhận Global G.A.P trong dự án.

5. Hỗ trợ các đơn vị tư vấn độc lập, các tổ chức chứng nhận trong quá trình kiểm tra, đánh giá các tiêu chí nông nghiệp có liên quan đến dinh dưỡng và bảo vệ thực vật.

6. Thường xuyên cập nhật các ứng dụng sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao và góp ý cho Ban giám đốc để đưa ra lựa chọn phù hợp.

7. Hỗ trợ chính cho phòng kỹ thuật và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.

8. Báo cáo

- Ghi nhận các thông tin đã thu thập được trong quá trình học hỏi chuyên môn

- Ghi nhận và báo cáo các đầu việc định kỳ theo mẫu

- Ghi nhận các phát sinh đột xuất và triệu tập các buổi họp để báo cáo nếu cần