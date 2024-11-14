Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dịch thuật Fast Today làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Dịch thuật công chứng các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, từ tiếng Anh sang tiếng Việt về các lĩnh vực du học, hợp đồng kinh tế, thương mại, kỹ thuật...

Nhận hồ sơ tài liệu dịch thuật từ khách hàng và làm việc theo nhóm, thực hiện dịch thuật, chuyển công chứng tư pháp và bàn giao tài liệu đã hoàn thiện cho khách hàng theo phân công của Ban Giám đốc.

Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và có thể làm thêm thứ 7 và / hoặc chủ nhật nếu có yêu cầu;

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các trường Khoa học xã hội nhân văn, Hutech, Huflit,...chuyên ngành Biên phiên dịch ngôn ngữ Tiếng Anh, nam / nữ với độ tuổi từ 22 - 35 tuổi ;

- Yêu cầu có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp;

- Có khả năng dịch nhanh và chính xác;

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office và các phần mềm văn phòng;

- Chăm chỉ, trách nhiệm, cầu tiến;

- Thực hiện một bài test kiểm tra khả năng ứng viên khi đi phỏng vấn.

Tại Công ty TNHH Dịch thuật Fast Today Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 7.000.000đ/tháng (lương cb+phụ cấp+hoa hồng).

- Thử việc 2 tháng, 80% lương chính thức.

- Hưởng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp theo quy định nhà nước

- Chính sách khen thưởng hoa hồng theo tháng, theo quý tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

- Môi trường làm việc tốt, đủ tiện nghi, và được trang bị máy tính làm việc.

- Có cơ hội thăng tiến và tăng thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch thuật Fast Today

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin