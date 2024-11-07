Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Mai Thị Lựu, Phường ĐaKao, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phiên dịch hàng ngày, phiên dịch cuộc họp cho quản lý người Trung Quốc và nhân viên trong team vận hành.

Được đào tạo, hướng dẫn các công việc liên quan đến vận hành live stream

Các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngôn ngữ Trung, Marketing, Thương mại điện tử.., chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường, hoặc thực tập sinh mong muốn học việc.

Tiếng Trung lưu loát, có kinh nghiệm phiên dịch

Khả năng học hỏi nhanh và tư duy giải quyết vấn đề, ưu tiên các bạn có hiểu biết về livestream trên nền tảng TikTok, các tính năng và xu hướng của nền tảng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, vui vẻ, hoạt bát, giọng nói dễ nghe, có khả năng tương tác nhanh nhạy, giỏi giao tiếp và có khả năng xây dựng và phát triển các mối quan hệ làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu - 15 triệu tùy theo kinh nghiệm làm việc

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thưởng Lễ, Tết

Thanh toán lương đúng hạn và tham gia đầy đủ Bảo hiểm bắt buộc.

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin