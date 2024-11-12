Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH NEXFUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78 đường số 65 phường Tân Phong quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Biên phiên dịch tiếng Trung (phiên dịch, biên dịch) các tài liệu, văn bản, hội thoại liên quan đến hoạt động của công ty.

Tham gia các cuộc họp, sự kiện cần phiên dịch tiếng Trung.

Đảm bảo chất lượng dịch thuật chính xác, rõ ràng, mạch lạc và phù hợp với văn cảnh.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên quan đến chạy ads/digital marketing hoạt động của công ty để đảm bảo chất lượng dịch thuật.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần phiên dịch tiếng Trung.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng biên phiên dịch tiếng Trung lưu loát, chính xác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, hoạt bát.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biên phiên dịch trong lĩnh vực Marketing/ Quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXFUN

