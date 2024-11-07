Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc sẽ cho bạn cơ hội trải nghiệm như một PM tập sự, sẵn sàng CHIẾN thì đọc tiếp mô tả bên dưới:

Tham gia meeting với Khách Hàng Nhật. Nắm bắt thông tin, truyền đạt ý kiến trực tiếp với Khách Hàng

Truyền đạt cho IT Developer yêu cầu của khách hàng, cũng như ngược lại.

Kiểm soát dự án, thúc đẩy quá trình trao đổi giữa IT Developer và Khách Hàng

Báo cáo tiến độ, điều hòa công việc, đảm bảo sự trôi chảy trong dự án.

Biên phiên dịch tài liệu của dự án liên quan

Communicate with Japanese customers on related projects.

Manage projects or work closely with Project Manager to monitor and control project

Analyze and transfer customer’s requests to project team members during the whole development process

Frequently and actively contact with customers to clarify and prepare detailed requirement contents

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính tự học cao, tư duy tốt, trách nhiệm , OK thì đọc tiếp mô tả bên dưới:

Tiếng Nhật năng lực N2 hoặc N1 - không cần bằng ( thành thao nghe, nói, đọc, viết)

Đã từng đi Nhật về hoặc đã làm việc với công ty Nhật sẽ là lợi thế

Tinh thần làm việc nhóm tốt, sắn sàng học hỏi

Tự tin giao tiếp và trình bày vấn đề logic là một điểm cộng

Tính tự học, tự tìm tòi và học hỏi cao

Có kinh nghiệm kiến thức IT Comtor là điểm cộng lớn

Prefer to have Bachelor's degree or above in Computer Science, IT, or related fields

Good teamwork spirit and desire to learn

Strong leadership, problem-solving as well as teamwork skills with pro-active and independent concentration

Good logical thinking and able to work under high pressure

Communication skills: JPTL N2 equivalent is a MUST

Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì

Sếp tốt, lắng nghe nhân viên

Đồng nghiệp hòa đồng, môi trường trẻ, năng động

Có đầy đủ Bảo hiểm theo quy định nhà nước, ngoài ra còn có thêm Bảo hiểm sức khỏe PVI Cao Cấp, hỗ trợ mua cho Người thân

Bánh, trà, nước ngọt, cà phê, mì gói => FREE

Cấp Macbook, màn hình, văn phòng phẩm và tất cả các vật dụng cần thiết cho công việc

Party công ty hàng tháng, team building hằng năm

Có không gian giải trí riêng

The Manager is super comfortable and cares about employees, no need to find a way to balance work and life.

Unlimited bonus fund. Review performance every 6 months or whenever you achieve outstanding achievement

We work in the spirit of respecting the law, so what the law has, you will get more than that: Month 13th salary, Insurance (PVI insurance extra), annual days off, ...

Be provided with the necessary equipment to work likes Macbook Pro or anything you need more.

Many cultural activities for you to enjoy: Birthday party, Welcome party, Team building events or monthly company party, Company trip, Free in-house entertainment facilities (football, table-football, boxing...)

Free Coffee and snacks

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin