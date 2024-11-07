Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Voyager làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Voyager
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần Voyager

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc sẽ cho bạn cơ hội trải nghiệm như một PM tập sự, sẵn sàng CHIẾN thì đọc tiếp mô tả bên dưới:
Tham gia meeting với Khách Hàng Nhật. Nắm bắt thông tin, truyền đạt ý kiến trực tiếp với Khách Hàng
Truyền đạt cho IT Developer yêu cầu của khách hàng, cũng như ngược lại.
Kiểm soát dự án, thúc đẩy quá trình trao đổi giữa IT Developer và Khách Hàng
Báo cáo tiến độ, điều hòa công việc, đảm bảo sự trôi chảy trong dự án.
Biên phiên dịch tài liệu của dự án liên quan
Communicate with Japanese customers on related projects.
Manage projects or work closely with Project Manager to monitor and control project
Analyze and transfer customer’s requests to project team members during the whole development process
Frequently and actively contact with customers to clarify and prepare detailed requirement contents

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính tự học cao, tư duy tốt, trách nhiệm , OK thì đọc tiếp mô tả bên dưới:
Tiếng Nhật năng lực N2 hoặc N1 - không cần bằng ( thành thao nghe, nói, đọc, viết)
Đã từng đi Nhật về hoặc đã làm việc với công ty Nhật sẽ là lợi thế
Tinh thần làm việc nhóm tốt, sắn sàng học hỏi
Tự tin giao tiếp và trình bày vấn đề logic là một điểm cộng
Tính tự học, tự tìm tòi và học hỏi cao
Có kinh nghiệm kiến thức IT Comtor là điểm cộng lớn
Prefer to have Bachelor's degree or above in Computer Science, IT, or related fields
Good teamwork spirit and desire to learn
Strong leadership, problem-solving as well as teamwork skills with pro-active and independent concentration
Good logical thinking and able to work under high pressure
Communication skills: JPTL N2 equivalent is a MUST

Tại Công ty Cổ phần Voyager Thì Được Hưởng Những Gì

Sếp tốt, lắng nghe nhân viên
Đồng nghiệp hòa đồng, môi trường trẻ, năng động
Có đầy đủ Bảo hiểm theo quy định nhà nước, ngoài ra còn có thêm Bảo hiểm sức khỏe PVI Cao Cấp, hỗ trợ mua cho Người thân
Bánh, trà, nước ngọt, cà phê, mì gói => FREE
Cấp Macbook, màn hình, văn phòng phẩm và tất cả các vật dụng cần thiết cho công việc
Party công ty hàng tháng, team building hằng năm
Có không gian giải trí riêng
The Manager is super comfortable and cares about employees, no need to find a way to balance work and life.
Unlimited bonus fund. Review performance every 6 months or whenever you achieve outstanding achievement
We work in the spirit of respecting the law, so what the law has, you will get more than that: Month 13th salary, Insurance (PVI insurance extra), annual days off, ...
Be provided with the necessary equipment to work likes Macbook Pro or anything you need more.
Many cultural activities for you to enjoy: Birthday party, Welcome party, Team building events or monthly company party, Company trip, Free in-house entertainment facilities (football, table-football, boxing...)
Free Coffee and snacks

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Voyager

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Voyager

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà SBI, đường 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

