Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21

- 23 Phạm hùng, KDC Đại phúc Green Villas, Bình Hưng (cách Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dịch tài liệu các sản phẩm hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc,...) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lạị
Hỗ trợ các bộ phận khi phát sinh vấn đề liên quan
Hỗ trợ dịch các cuộc họp với đối tác, khách hàng (nếu cần)
Hỗ trợ các file công văn, hợp đồng, giấy tờ liên quan, sang Tiếng Việt... từ Tiếng Trung (nếu cần)
Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Nơi Làm việc: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Công ty Orro Home - CN Vĩnh Lộc B: Cần Tuyển thêm 1 bạn Trợ lý tiếng Trung tại C4/5A Đường Liên Khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sinh năm từ 1990-2000
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác
Hiểu biết về các thuật ngữ chuyên ngành hàng điện tử gia dụng sẽ được ưu tiên (không biết sẽ được hỗ trợ thêm)
Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15tr + thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty: BHXH, BHYT
Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Được 12 ngày phép/năm
Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đường số 1, KDC Đại phúc, Bình Hưng, Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

