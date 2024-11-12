Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
- Hồ Chí Minh: 21
- 23 Phạm hùng, KDC Đại phúc Green Villas, Bình Hưng (cách Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Dịch tài liệu các sản phẩm hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc,...) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lạị
Hỗ trợ các bộ phận khi phát sinh vấn đề liên quan
Hỗ trợ dịch các cuộc họp với đối tác, khách hàng (nếu cần)
Hỗ trợ các file công văn, hợp đồng, giấy tờ liên quan, sang Tiếng Việt... từ Tiếng Trung (nếu cần)
Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
Nơi Làm việc: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)
Công ty Orro Home - CN Vĩnh Lộc B: Cần Tuyển thêm 1 bạn Trợ lý tiếng Trung tại C4/5A Đường Liên Khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết
Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác
Hiểu biết về các thuật ngữ chuyên ngành hàng điện tử gia dụng sẽ được ưu tiên (không biết sẽ được hỗ trợ thêm)
Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty: BHXH, BHYT
Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty
Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty
Được 12 ngày phép/năm
Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
