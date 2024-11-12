Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Phạm hùng, KDC Đại phúc Green Villas, Bình Hưng (cách Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh

Dịch tài liệu các sản phẩm hàng điện tử gia dụng: máy hút bụi, nồi cơm điện, máy sấy tóc,...) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lạị

Hỗ trợ các bộ phận khi phát sinh vấn đề liên quan

Hỗ trợ dịch các cuộc họp với đối tác, khách hàng (nếu cần)

Hỗ trợ các file công văn, hợp đồng, giấy tờ liên quan, sang Tiếng Việt... từ Tiếng Trung (nếu cần)

Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Công ty Orro Home - CN Vĩnh Lộc B: Cần Tuyển thêm 1 bạn Trợ lý tiếng Trung tại C4/5A Đường Liên Khu 4-5, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh

Nam/Nữ sinh năm từ 1990-2000

Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

Dưới 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trợ lý Tiếng Trung hoặc liên quan khác

Hiểu biết về các thuật ngữ chuyên ngành hàng điện tử gia dụng sẽ được ưu tiên (không biết sẽ được hỗ trợ thêm)

Kỹ năng văn phòng tốt, thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-15tr + thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được hưởng đầy đủ tất cả các chế độ của công ty: BHXH, BHYT

Thưởng Lễ, Tết: 30/4 và 1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và các thưởng khác theo quy định công ty

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của công ty

Được 12 ngày phép/năm

Được tham gia các chương trình du lịch trong nước và nước ngoài

